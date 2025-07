Un junio con récords de temperaturas disparó el consumo eléctrico de Baleares

El pasado junio ha sido en Baleares el más cálido y seco desde 1961, según los datos aportados por la delegación territorial Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La temperatura media del mes ha sido de 25,3 grados, lo que supone una anomalía de 3,3 grados. La calificación meteorológica del mes es de extremadamente cálido y muy seco. Además de las altas temperaturas, no ha llovido prácticamente nada. En promedio llovieron en las Islas 0,1 litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 15,3 litros.

Uno de los datos meteorológicos más llamativos del mes finalizado son los números de noches tropicales. En Portopí-Palma y en el Far de Capdepera se registraron 28 noches tropicales (temperaturas mínimas que no bajan de los 20 grados), prácticamente todo el mes, cuando lo normal son 12 y 14, respectivamente. En el Far de Portocolom (Felanitx) se dieron 19 noches tropicales, cuando lo habitual son 7. Un punto alto como la Serra d’Alfàbia, a mil metros de altura, vivió 18 noches tropicales, cuando lo normal son 3. Finalmente, el aeropuerto registró 9 noches tropicales, cuando lo normal son 2.

Precisamente, la Serra d’Alfàbia también fue escenario de otro dato llamativo. Si en la mayoría de estaciones meteorológicas las anomalías de temperatura media en junio fueron de más de 3 grados, en la Serra d’Alfàbia fue de 5,7 grados. En plena montaña, a mil metros de altura, su temperatura media en junio fue de 24,2 grados. Así, se han dado récords de temperaturas medias de junio desde que hay registros, además de la Serra d’Alfàbia, en Lluc, Portopí-Palma, aeropuerto y Port de Pollença. La temperatura máxima más alta del mes se registró el día 15 en el campus de la UIB, con 39,2 grados, igualando el récord de valor máximo diario en junio, que data de 2019.

No podemos olvidar las noches tórridas, cuyas mínimas no bajan de 25 grados. El Far de Capdepera registró 7, cuando nunca había tenido ninguna en junio. Banyalbufar tuvo 4 y Palma, 3, cuando lo normal es que, igualmente, no tengan ninguna en junio.

En cuanto a las precipitaciones, sólo dos estaciones meteorológicas de Mallorca registraron más de un litro por metro cuadrado: el aeropuerto, con 1,7 litros, y Santa Maria, con 1,4. En el resto de estaciones, la precipitación fue cero.

Para Mallorca Preservation, las temperaturas significativamente elevadas, también en el mar con récords históricos, y la escasez generalizada de lluvias consolidan un patrón climático marcado por el calor y la sequía.

Con estos datos meteorológicos, y también una mayor ocupación turística, la demanda de electricidad en Baleares en junio fue un 7,8 % superior a la del mismo mes de 2024, En el primer semestre de 2025, la demanda eléctrica de Baleares ha sido un 4,1 % superior a la del mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la producción eléctrica, el ciclo combinado de gas natural, con un 61,6 % de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente en junio. La generación de energías renovables, principalmente fotovoltaica, creció un 7,9 % respecto a la de junio de 2024 y alcanzó una cuota del 16,8 %. El enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir el 27,5 % de la demanda eléctrica balear.