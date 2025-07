Toni Nadal, en el congreso del PP: «En Mallorca no hablamos mallorquín; hablamos catalán»

Toni Nadal, exentrenador de Rafael Nadal, ha sido claro en su intervención como invitado en el congreso del PP nacional. Ha pedido a los compromisarios del PP que no se inmiscuyan «en todos los aspectos de la sociedad» y ha puesto como ejemplo un asunto que probablemente ha levantado ampollas entre alguno de los asistentes. Ha recordado que, hace unos años, pidió a un político de Mallorca que no se inmiscuyera en la lengua. «En Mallorca no hablamos mallorquín; hablamos catalán, porque así lo dicen los filólogos, que son los que saben». Ha añadido que, no porque lo diga un político esa realidad cambia y ha insistido en que «inmiscuirse en todo» hace un «flaco favor» a la sociedad.

Nadal ha participado en la sesión inaugural del congreso nacional del PP en un coloquio con Noelia Núñez, vicesecretaria Nacional de Movilización y Reto Digital del PP y, entre los consejos que ha dado a Alberto Núñez Feijóo como líder del partido es que esté preparado para lo que le pueda llegar. «Si no estás preparado para asumir la condena, no cometas el delito», ha dicho. También le ha aconsejado que no se deje atrapar por los enemigos, porque nadie pondría el Barça en manos de Florentino Pérez. «No podemos dejar la decisiones del país en manos de quienes odian a España», ha dicho. Ha añadido que la corrupción económica es muy mala, pero ha precisado que es mucho más grave «la corrupción ideológica».

Nadal ha señalado que no le gusta «la confrontación» y ha opinado que los políticos deben poder decirse las cosas «con educación» porque no va bien para la sociedad crisparla. «Muchas veces los políticos no se dan cuenta del daño que hacen esos mensaje de odio», ha añadido. «¿El PP es el mejor partido?», se ha preguntado. La respuesta ha sido que eso dependerá de sus militantes y de sus líderes, y de cómo actúan para intentar que el país sea cada vez mejor. « El de arriba debe dar ejemplo. Va a depender de vosotros que España sea un gran país», ha señalado.

Nadal ha dicho a los militantes del PP que un buen líder debe saber escuchar, también a los que no piensan como él. «El jefe paga para escuchar lo que quiere oír; espero que Alberto no lo haga», ha aconsejado a Núñez Feijóo. «Un buen líder tiene que convencer, no imponer, y eso se hace con el ejemplo». «Un líder tiene que elegir un buen equipo y espero que Alberto lo haga», ha añadido. «Hay gente que elige a tramposos, supongo que porque él lo es; así de simple», ha añadido.