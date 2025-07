Idoia Ribas se va del grupo parlamentario de Vox

Idoia Ribas anuncia que deja el grupo parlamentario de Vox porque asegura que no soporta más el «hostigamiento» de quienes hasta ahora han sido sus compañeros. La marcha llega después de que se produjera una monumental trifulca entre ella y la actual portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en medio del salón de plenos cuando se debatían los Presupuestos. La tensión fue en aumento y Ribas llamó «gilipollas» y «sinvergüenza» a Cañadas después de que esta la acusara a su vez de decir «gilipolleces».

En una publicación en X, da detalles de la pelea y señala que la portavoz empezó a decir que no tenía principios y que no debería estar ahí. "Le dije que si no debo estar en el Parlament podía llamar a los ujieres para echarme". Detalla que así empezó una discusión "que no oyó ningún periodista y que ha sido convenientemente filtrada por el propio grupo". Ultima Hora habló el día anterior con la propia Ribas para que explicara qué había pasado y en la información sale su versión.

Ribas afirma que está sufriendo una campaña de difamación pública por parte de Vox y añade que el último ataque llegó en el pleno por parte de la propia Cañadas. «Dije que no me iría del grupo a no ser que el hostigamiento continuase tras mi baja del partido», señala. Denuncia que, como no ha sido así, no le queda más remedio que irse. «Así lo han querido los actuales dirigentes de un partido que echa a la gente o la obliga a irse», añade.

«Vox maltrata a gran parte de sus cargos electos, evita gobernar en autonomías y renuncia a aplicar su programa. Cada cual sabrá si esa es la opción que quiere para España», señala en X la diputada, que aún no ha formalizado oficialmente su renuncia en la Cámara balear. En sus comentarios describe la pelea e insiste en que comenzó por culpa de Cañadas.

Las relaciones entre las dos diputados de Vox han ido de mal en peor desde que Cañadas sustituyó a Ribas como portavoz tras el abortado intento de echar a Le Senne como president del Parlament, una operación en la que participaron ambas, además de Sergio Rodríguez y María José Verdú. Ribas ha mantenido desde entonces una actitud critica con sus compañeros, que la han excluido de las comisiones de relevancia porque no se fían de ella.

La marcha de Ribas del grupo parlamentario deja a Vox con solo 5 de los 8 diputado que logró en las pasadas elecciones autonómicas. Antes que ella, abandonaron la formación Xisco Cardona y Agustín Buades. Su salida no cambia la mayoría parlamentaria de Marga Prohens ya que PP Vox sumarán ahora 31 diputados con la suma del diputado de Formentera Llorenç Córdoba y la mayoría absoluta está en 30.