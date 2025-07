Así captó IB3 la trifulca entre Cañadas y Ribas en el Parlament

La tensión vivida este lunes en el Parlament balear entre las diputadas de Vox Manuela Cañadas e Idoia Ribas no pasó desapercibida para el resto de diputados presentes, que fueron testigo de la monumental bronca entre ambas que fue a más durante la sesión de la tarde y que estuvo a punto de hacer que se suspendiera el pleno del Parlament mientras se debatía el proyecto de Presupuestos.

IB3 Televisió recogió uno de los momentos en que ambas se enfrenta. En las imágenes se puede ver a Ribas muy enfadada, respondiendo a Cañadas y haciendo partícipe de su disgusto al diputado Sergio Rodríguez, sentado entre ambas.

#ÚLTIMAHORA Idoia Ribas es planteja deixar el grup parlamentari de Vox però no l’escó. La discussió al Parlament d'aquest dilluns amb Manuela Cañadas ha estat "la gota que ha fet vessar el tassó". ↘️ https://t.co/NSM8JC6jDx pic.twitter.com/9vrNLtJ4GL — IB3 Notícies (@IB3noticies) July 8, 2025

En un momento dado, se puede entender que Ribas llama «sinvergüenza» a Cañadas, después de que ésta le dijera que decía «gilipolleces». La tensión había comenzado por la mañana, después de que la oposición pidiera que no se votara la ley que permite construir en rústico por defectos en la tramitación, con la aparición de artículos que no se habían votado en ponencia y comisión. Ribas criticó a sus compañeros de Vox por esta "chapuza" y les acusó de que hacían las cosas mal porque no tenían «ni puta idea».

Lo vivido este lunes es el reflejo de cómo las relaciones entre las dos diputados de Vox han ido de mal en peor desde que Cañadas sustituyó a Ribas como portavoz.