Armengol: «No he mentido; he dicho todo lo que sé, todo lo que recordaba y todo lo que sabía»

«Yo no he mentido; he dicho todo lo que sé, todo lo que recordaba y todo lo que sabía». La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha negado en el Senado en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que hubiera mentido en la anterior comisión, cuando dijo que no conocía a Víctor de Aldama, implicado en la trama del 'caso Koldo'. La presidenta comparece después de que Aldama asegurara en un programa de televisión que se había reunido con Armengol.

La presidenta había asegurado en la anterior comisión que no conocía Aldama y en la sesión de hoy ha afirmado que no era consciente de que el empresario había acudido al Consolat en calidad de asesor del CEO de Globalia. «No sé si con conscientes de cuántas personas recibe o conoce una presidenta del Govern; yo veía a más de 1.000 personas y es imposible recordar nombres y apellidos», ha dicho. Armengol ha insistido en que, cuando Aldama dijo que había estado en el Consolat, revisó la agenda. Ha dicho que lo único que «cuadra» es que Aldama estuviera en esa reunión.

Armengol ha sufrido un interrogatorio muy tenso por parte del senador de Vox, Ángel Gordillo, que ha acusado a la trama de «robar» y le ha pedido que dimita «y que se disuelva su partido». El senador ha realizado constantes interrupciones a la presidenta, lo que le ha valido el reproche del presidente de la comisión, que en repetidas ocasiones ha tenido que interrumpir al senador para que dejara acabar a la presidenta y que pudiera dar correctamente sus explicaciones.

Armengol ha llegado a pedir al senador que retirara sus palabras en las que le ha acusado de robar. «Le exijo que retire esto, porque de mi gobierno no hay nadie investigado», ha dicho Armengol. La presidenta ha calificado de «impresentable» la situación y ha considerado que era una falta de respeto hacia ella misma y hacia las Cortes. «En mi gobierno nadie ha robado y nadie está imputado. Le pido el respeto que usted no me tiene», ha dicho. «A ustedes no les gusta lo que les contesto porque ya tienen la historia hecha y están en el fango, el barro y la mentira», ha añadido.

El senador le ha contestado que está «al borde la imputación» y le ha reprochado que hable de fango, cuando Santos Cerdán está en la cárcel. El senador le ha leído un supuesto whastapp que se cruzó con Aldama para que contratara mascarillas infantiles, pero la presidenta ha negado haber enviado jamás un mensaje al empresario. Gordillo ha recordado los mensajes que intercambió con Koldo García y ha asegurado que, «más pronto que tarde» tendrá que responder ante la Justicia.

"Estoy bien tranquila porque el que no ha hecho nada, nada tiene que temer", ha concluido Armengol, Ha señalado que está orgullosa de lo que hizo y que lo volvería a hacer y ha recordado que hay un auto de de la Audiencia Nacional que dice que no se dispone de un mínimo soporte probatorio que empuje a imputar a nadie de su Govern. Ha recordado que su ejecutivo reclamó la diferencia del precio de las mascarillas y lamenta que el Govern de Marga Prohens dejó caducar esta reclamación por las mascarillas. «¿Por qué no lo investigan?», ha dicho, al señalar que Vox apoya a Prohens en las Islas.