UGT anuncia movilizaciones en el sector de la madera para después del verano

UGT-FICA Baleares, la federación del sindicato que agrupa a trabajadores de la industria, la construcción y la agricultura, anuncia un «otoño caliente» de movilizaciones en el sector de la madera y el mueble si la patronal no desbloquea la negociación del convenio autonómico, que afecta a unos 2.000 trabajadores.

Desde que el convenio expiró el 31 de diciembre de 2023, únicamente se han celebrado dos reuniones formales entre ambas partes, sin que se haya producido ningún avance. Las posiciones están muy alejadas: mientras UGT-FICA propone un 15 % de aumento salarial en 4 años (3,5 % para 2024; 5% para 2025; 3 % en 2026 y 3,5 % en 2027), la Federació de Fusta de Balears propone un aumento del 3,6 % para el mismo período, lo que el sindicato considera «una propuesta insultante», según el responsable de negociación colectiva de UGT-FICA, Roberto Serrano.

«Hemos celebrado asambleas en diferentes centros de trabajo y el personal está muy cabreado. Una vez hayamos acabado la ronda de asambleas, convocaremos una general para escuchar a los trabajadores y decidir qué medidas de presión tomamos. Pero avanzo que será un otoño caliente de movilizaciones y nos planteamos hacer paros parciales», asegura Serrano.

Desde UGT-FICA califican la actitud empresarial de «mala fe» y advierten que la oferta económica presentada por la Federació de la Fusta representa un desprecio hacia los trabajadores de un sector que arrastra años de precariedad: «desde 2021 los salarios apenas han subido un 5,5 % mientras que las empresas han recibido importantes ayudas europeas», afirma el sindicalista. En algunos casos, «al menos en dos o tres categorías profesionales», según Romero, los sueldos actuales se sitúan por debajo del salario mínimo interprofesional.

«Estamos dispuestos a negociar, pero la patronal no está ni se le espera. A las dos reuniones que hemos hecho ha venido un abogado de la patronal sin poder de decisión y así no hay manera de avanzar». El responsable sindical ve con pesimismo el futuro del tejido empresarial vinculado a la madera y el mueble en Baleares: «Desde la patronal se quejan de no hay relevo generacional y de que falta personal, pero no quieren subir los sueldos para hacer más atractivo el sector. Muchos trabajadores ya nos han mostrado su intención de pasarse a la construcción o incluso a la hostelería».

Desde la Federació de Fusta de Balears, su presidente Pedro Payeras rechaza categóricamente las afirmaciones de UGT-FICA y apunta en dirección contraria. «Desde 2023, los únicos que han tomado la iniciativa en la negociación del convenio hemos sido nosotros. Hemos solicitado en varias ocasiones reuniones con los sindicatos y estamos a la espera de que nos indiquen una nueva fecha».

Payeras desmiente que los sindicatos pidan un 15 % de subida salarial: «No sé de dónde ha salido esa cifra. La propuesta que los sindicatos nos han enviado es un 15 % de subida en 2024, y un 10 % adicional en cada uno de los años 2025, 2026 y 2027, lo que suma un aumento del 45 % en cuatro años que es desorbitado», asegura. Y niega también que algunas categorías profesionales del convenio se sitúen por debajo del salario mínimo.

Payeras señala que ha sido la patronal quien ha solicitado expresamente las dos reuniones mantenidas este año y que fueron los representantes sindicales quienes se levantaron de la última mesa al no aceptar la propuesta patronal. «Desde entonces, seguimos esperando que nos propongan una nueva fecha para retomar el diálogo», destaca Payeras. «Por nuestra parte, existe toda la voluntad de pactar incrementos salariales asumibles, pero los sindicatos deben entender la situación real del sector y sus limitaciones económicas».