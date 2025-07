José Ramón Bauzá: «Estoy en uno de los mejores momentos personales y profesionales de mi vida»

«Estoy en uno de los mejores momentos personales y profesionales de mi vida». Así se ha pronunciado José Ramón Bauzá, expresidente del Govern y exeurodiputado, que ha creado una empresa, JRB Global Investment Advisory, y opta a ser lobbista de Aena en Bruselas.

«Estoy muy contento, el proyecto va fenomenal», ha añadido Bauzá. En concreto, ha explicado que se trata de «una consultora en la que estoy realizando proyectos en el sector turístico y de transportes, que es en lo que me especialicé la pasada legislatura en Bruselas». En este sentido, ha resaltado que «estoy en más procesos que el de Aena y tengo más clientes, pero no debo hablar de ellos en particular para respetar su confidencialidad». Además, ha señalado que «sigo con mi farmacia, como todos estos años»

«Siempre dije que para mí dejar la política no era un trauma, si no una oportunidad para empezar en otro mundo igual de apasionante», ha argumentado. La empresa de Bauzá, JRB Global Investment Advisory, comenzó a operar el pasado mes de mayo y su constitución se anunció en el BORME el 16 de junio, justo cuando se publicó la licitación de AENA. Su domicilio social está en Marratxí y el objetivo de la empresa es «la consultaría estratégica, técnica y operativa en los ámbitos de la aviación, el transporte, la movilidad y la sostenibilidad, en todas sus facetas y aplicaciones. La prestación de servicios de asuntos públicos y relaciones institucionales, incluyendo representación».

Ingresaría 288.000 euros anuales

El expresidente del Govern y exeurodiputado ha presentado a su empresa a la consultoría en Asuntos Públicos Europeos 2025-2027, que ha ofertado Aena. En el caso de ser elegido, ingresaría 288.000 euros (sin IVA) anuales, por un mínimo de dos años; prorrogables otros dos más aunque se puede prorrogar otros dos. En concreto, 261.000 euros serían en concepto de horas de consultoría, 16.000 euros por costes indirectos y 10.000 euros para viajes.

Cabe precisar que la empresa del expresident del Govern balear es la única española que se ha presentado; ya se ha cerrado el plazo para presentar candidaturas. Hay otras dos candidatas a este concurso: la unión empresarial formada por Acumen Public Affairs y por Schuman Associates y FTI Consulting.

Aena comenzó el pasado mes de junio la búsqueda de una consultora de asuntos públicos para un periodo máximo de cuatro años. En el caso de ganar este concurso, Bauzá se encargaría de representar los intereses de Aena ante los poderes públicos con el objetivo de influir en la toma de decisiones políticas y la aprobación de medidas favorables a esos intereses. En definitiva, sería el intermediario entre Aena y la Unión Europea con la finalidad de persuadir a los responsables políticos para que adopten políticas o leyes que beneficien a su cliente. Hasta ahora, este trabajo lo realizaba la multinacional FIPRA, que fue seleccionada en 2023, pero el ente público ha decidido no prorrogar el contrato los dos años que podía y ha sacado una nueva licitación.