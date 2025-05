Disfruta de ‘Ballet to Broadway’ en el Ocimax: Es Diari sortea entradas

Es Diari ofrece a sus suscriptores digitales la oportunidad de disfrutar de una experiencia única en la gran pantalla: Ballet to Broadway: Wheeldon Works, una vibrante producción del Royal Ballet que se proyectará en directo desde los cines Ocimax de Maó, el jueves 22 de mayo a las 20.15 horas. El diario sortea dos entradas dobles para asistir a esta sesión especial que reúne algunas de las piezas más aclamadas del coreógrafo Christopher Wheeldon.

Este programa excepcional incluye cuatro coreografías que capturan la versatilidad del autor: desde la poesía luminosa de Fool’s Paradise hasta el lirismo íntimo de The Two of Us, pasando por la delicadeza de Us y el dinamismo teatral de An American in Paris, inspirada en el clásico cinematográfico de 1951 con música de George Gershwin. La propuesta combina ballet contemporáneo y espíritu de Broadway en una velada emocionante e inolvidable.

El sorteo se realizará el 19 de mayo y los interesados pueden formalizar su inscripción en esta misma página. Es Diari se pondrá en contacto con los ganadores para que obtengan sus entradas.

Inscríbete aquí para participar en el sorteo