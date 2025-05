Sorteamos 5 entradas dobles para el concierto de 'El Gran Showman' de la banda de Es Mercadal y Moments a cor

Es Diari organiza un nuevo sorteo exclusivo para suscriptores digitales con motivo de uno de los espectáculos más esperados del verano en Menorca: la adaptación musical de 'El gran showman', que se representará los días 10 y 11 de julio en el Recinte Firal des Mercadal. Se sortearán 5 entradas dobles entre los participantes para disfrutar de este montaje de gran formato en un entorno único.

La producción, completamente local, es una apuesta conjunta de la Banda de Música des Mercadal, la Escola de Música i Dansa del municipio y el coro Moments a Cor, que vuelven a colaborar tras el éxito de «Hakuna Matata» en 2022. Este nuevo espectáculo da un paso más en complejidad artística, incorporando también a estudiantes de la nueva rama de teatro musical de la Escola. En total, más de 170 personas participan en el montaje entre músicos, cantantes, bailarines y técnicos.

Inspirado en la película protagonizada por Hugh Jackman, el musical adapta la historia de Phineas Taylor Barnum, un visionario que revolucionó el entretenimiento moderno con un espectáculo basado en la diversidad, la inclusión y el poder de la imaginación. La banda sonora, compuesta por Benj Pasek y Justin Paul (creadores también de La La Land), incluirá éxitos como This is me, que ganó el Globo de Oro, y temas que ya forman parte del imaginario colectivo.

La dirección musical corre a cargo de Litus Arguimbau, responsable también de los arreglos, en un proyecto que no cuenta con una versión teatral oficial previa, lo que lo convierte en una creación original. Completan el equipo Berta Cardona como directora escénica y autora del libreto, Isabel Triay en el diseño de vestuario, y las coreógrafas Julia Ortínez, Núria Sanraella y Victòria Janer.

Para participar en el sorteo de las entradas dobles, los suscriptores digitales de Es Diari pueden apuntarse aquí. El sorteo se realizará el 10 de junio.

Inscríbete para participar en el sorteo