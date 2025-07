Lax'n'Busto actua a Menorca: sortejam 2 entrades dobles

Aquest estiu arriba una de les grans cites musicals a l’illa amb el concert de Lax’n’Busto al recinte firal des Mercadal el pròxim 4 de juliol. Un esdeveniment organitzat per Ràdio Far que portarà a Menorca una de les bandes icòniques del rock en català en una vetllada carregada d’energia i emoció

La mítica formació del Vendrell torna als escenaris amb la seva banda original i amb el retorn del cantant Pemi Fortuny que va deixar el grup el 2006 i que ara s’hi reincorpora per compartir gira amb Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro i Eduard Font. Un retorn molt esperat per reviure himnes com Llença't, Trepitja fort, Amb tu o Tornarem, que formen part de la memòria de tota una generació.

La nit també comptarà també amb les actuacions de Ses Bísties de Mongofre, Miquel Mariano, Nòmada i Xafogor.

Sortejam dues entrades dobles entre els nostres subscriptors digitals per viure aquest concert en directe. El concert comença a les 20 hores.

Inscriu-te aquí per a participar en el sorteig