Atletismo, una mezcla de juventud y el ‘factor Lita

El equipo de Menorca de atletismo está hecho a partir de la mezcla de veteranía, juventud, experiencia y pasión. La experimentada atleta, Lita López, será el referente de un grupo donde la saltadora Judit Bagur repetirá tras competir en Gotland y en el que debutarán en unos juegos los corredores Marina Bagur, Sebastià Pons y Xavi Cubas.

Menorca ya sabe lo que es colgarse medallas en el tartán. De hecho, en los seis juegos en los que ha participado ha ganado diez medallas, cuatro de oro, tres de plata y tres de bronce. De las diez, tres llegaron en Rodes 2007 y en Gotland 2017, mientras que en Aland 2009 y Wight 2011 el equipo se colgó dos medallas en cada juego.

Lita López es, además de uno de los referentes del atletismo menorquín, una de las mejores deportistas de los juegos ya que cuenta con siete medallas en su palmarés. En su última participación, en Gotland 2017, se colgó el oro en 400 metros vallas y en 100 metros vallas, en una carrera que ella misma define como «una lotería, se decidió por centésimas y en la que, en teoría, la que tenía que ganar por marcas acabó cuarta y yo gané». La de Ferreries también hizo un doblete en Aland 2009– plata en 400 metros vallas y bronce en 100 metros vallas– y en Wight, oro y bronce, respectivamente.

«Es muy difícil que supere lo que logré en Gotland, los años van pasando y pensaba que esos serían mis últimos juegos y resulta que también disputaremos los de Gibraltar», valora la corredora. «Te aseguro que, si puedo volver con dos medallas, no lo haré solamente con una, igual que si puedo ir a por el oro no me contentaré con la plata, lo daré todo como siempre», añade una Lita que puntualiza: «En teoría, por edad no me tocaría estar en estas marcas, a ver si tengo suerte y puedo mantener el nivel».

Preguntada por su experiencia, la que ha sido campeona de España de su modalidad explica que «en la pista noto que las otras participantes me conocen, les extraña que aún esté compitiendo y con estos tiempos, y es muy divertido porque en las competiciones podría ser la mamá de todas», bromea, y añade «lo bueno es que nos conocemos todas, sabemos qué marca tiene cada una y qué podemos lograr».

El palmarés menorquín se complementa con las dos medallas de plata que ganó el atleta de Ferreries, Carlos Truyol, en Rodes 2007 en las modalidades de 5.000 metros y 3.000 metros, además del bronce de Rafel Quintana en Gotland 2017 en 5.000 metros. Xavi Cubas es uno de los debutantes en el equipo menorquín. Competirá en las pruebas de 800 metros y en la de 1.500 metros. Actualmente está compaginando el trabajo y los estudios del grado superior de TAAFE con el trabajo y el arbitraje de fútbol. «Para mí IGA Menorca significa una gran oportunidad de poder representar a la Isla a nivel internacional, no solamente deportivamente sino también a nivel cultural y de tradiciones que nos caracteriza», explica el joven atleta de 20 años. Explica Cubas que está entrenando «entre cinco y seis días a la semana combinando entrenos de velocidad, fuerza y resistencia, carreras populares y mis labores como árbitro», junto a sus entrenadores, Llimy Rivas y Richi Sintes, «para todos los Island Games son un gran reto porque nos enfrentamos a un nivel de competición más alto de lo que nos encontramos habitualmente».

Para Cubas, «el nivel deportivo, no solo el del atletismo, ha crecido en todas las disciplinas por eso los requisitos para competir son más altos y empiezan por un sacrificio y una exigencia mayor» y matiza que «no tengo ningún equipo en IGA que crea que sea el mejor o la referencia ya que puede pasar cualquier cosa, cualquiera te puede sorprender, pero sí soy consciente de que será una semana intensa que nos obligará a dar el máximo de cada uno».

Por su parte, Marina Bagur, sí que está más acostumbrada a competir en competiciones de carácter nacional. A sus 22 años –lleva 16 corriendo- debutará en los Island Games. «Me hace mucha ilusión los juegos y llevar el nombre de Menorca a nivel internacional ya que hasta ahora o he competido por clubes o en campeonatos baleares», asegura la graduada en Estadística, auxiliar de ‘bussiness intelligence’. «Espero disfrutar de una experiencia que tiene muy buena pinta y si lo puedo complementar con buenos resultados, muchísimo mejor”, advierte, ya que “por fechas, en esa época estaré en uno de los mejores momentos de forma de la temporada».

En cuanto a las rivales que encontrará en el tartán, Bagur explica que «el nivel varía mucho en función de la especialidad, en el fondo y en el medio fondo, por lo que dicen los resultados de otros años, hay mucho nivel y para estar delante debería hacer récord de Balears por lo que puedo afirmar que las medallas están muy caras, pero lucharé por hacerlo lo mejor posible».

Desde la experiencia, Lita les recomienda tanto a Xavi y Marina como a Sebastià, que «hagan lo que saben que tienen que hacer y que lo hagan disfrutando de la experiencia, del momento, de la competición y de todo lo que vivirán de la mano de una experiencia tan bonita y maravillosa como son unos Island Games».