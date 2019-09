El catalán Pau Capell sitúa al Sant Lluís en el olimpo

Cuando hace ahora dos temporadas el Cecome Sant Lluís de atletismo anunciaba el fichaje estrella del corredor catalán, Pau Capell, ya sabían en la entidad azulada que se hacían con un referente mundial en la trail. El corredor del Cecome Menorca se ha adjudicado este pasado fin de semana y de manera espectacular la Ultra Trail del Mont Blanc 2019; para muchos, la prueba reina de la ultra trail.

Pau Capell, que fichó hace dos años con la entidad menorquina, sería el más rápido en recorrer los exigentes 170 kilómetros y 10.000 metros de desnivel positivo de la prueba internacional. El catalán de Sant Boi dominaría la prueba desde el primer momento y, de hecho, como recordaban ayer a este diario en el CCE Sant Lluís, Capell lograría rodar en solitario durante gran parte del recorrido de la UT Mont Blanc 2019.

Un sonoro triunfo del corredor franquicia del club isleño que también lo mantiene como líder del Trail World Tour que ya consiguió el año pasado con todo merecimiento. El también corredor del North Face entraba a la meta de Chamonix con un tiempo de 20 horas y 19 minutos mientras que por detrás suyo accedería a meta, Xavier Thevenard, seguido en tercer lugar de Scott Hawker. A parte, y para más mérito de Capell, la suya es la segunda mejor marca de la historia en la UTMB, quedado a tan solo 8 minutos del récord (20h y 11 minutos) de François De Haene, el 2011.

Nada más acabar la carrera, comentó que era «un sueño cuando empecé a correr hace siete años. Hoy puedo decir que lo he ganado. Para super héroes, a mis padres. Hasta que no llegué al pueblo no me lo creía. He hecho los tiempos que podía hacer, los hemos clavado pero eso va a días».