El saltador de altura Lemen Fatty, fichaje de primer orden del Lô Esport

El prestigioso saltador de altura, Lemen Fatty Koma (Barcelona, 1982), con una mejor marca de 2.20m y 14.91 en triple salto, se incorpora al equipo absoluto de atletismo del Club Lô Esport, vigente subcampeón de Balears de Atletismo en pista de invierno y verano.

Varias veces medallista en campeonatos de España, tanto en la categoria sub 18, sub 20 como sub 23, Fatty ha sido internacional por España en les categorias sub 20, sub 23 y absoluta. Actualmente atleta en activo, entrena al Club Atletismo Pratenc en la categoría sub 16.

Con el fichaje de de Fatty, el club de Alaior cubre así una de las especialidades más técnicas del atletismo, el salto de altura. Tras el subcampeonato de Balears de pista de invierno y de verano de esta temporada, el Lô Esport pretende dar un salto de calidad en pruebas técnicas como en el salto de altura, triple salto y el salto de pértiga, por el cual no se destaca algún fichaje destacado más durante los próximos días.

El atleta catalán afincado en el Prat de Llobregat también ayudará al club insular en sus escuelas de formación, ya que periódicamente acudirá a Menorca, fomentando las pruebas de saltos entre la base de la escuela de atletismo Menorca con escuela deportiva en Maó, Alaior, Es Mercadal y este año como novedad, también en Cala en Porter. En cuanto a los objetivos para el próximo curso, la presidenta del Lô Esport, Lucien Paul, considera que alcanzar la Segunda División nacional, lo que sería un hito para el club y el atletismo menorquín, «está a un pequeño paso».