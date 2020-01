Lita López renueva con el Avinent Manresa

El Avinent Manresa femenino suma ya seis años en la máxima categoría de clubes del atletismo español. Desde aquel ya lejano 2014 cuando en Tres Cantos (Madrid) las chicas del Manresa lograron el ascenso a la máxima categoría estatal, el equipo ha ido creciendo, pese a las dificultades económicas y deportivas que la entidad ha tenido que afrontar para seguir luchando y manteniendo el equipo en un mundo de excelencia deportiva, solo al alcance de los 16 mejores clubes del estado. Y un año más, en este ramillete de atletas del Avinent Manresa está uno de sus buques insignia, la veterana de Ferreries, Àngela ‘Lita’ López, en la modalidad de vallas y relevos.

El más difícil todavía este 2020

Este 2020 se presenta todavía más exigente, más competitivo y por ello, tanto la entidad catalana como la ferrerienca han decidido volver a cruzar sus caminos en la División de Honor española, donde López ha ido dejando huella año tras año. El Avinent Manresa tendrá que competir con 15 clubes, mayoritariamente capitales de provincia, con organigramas profesionales y con presupuestos infinitamente superiores al de la entidad manresana: València Esports, Playas de Castellón, FC Barcelona, Cuevas Nerja de Málaga, At. San Sebastián, Alcampo Scorpio 71 de Zaragoza, Grupompleo Pamplona At., AA Catalunya de Barcelona, AD Marathon de Madrid, Unicaja Atletismo Jaén, Ria Ferrol-C. Arenal, Súper Amara BAT San Sebastián, L’Hospitalet At., CA Valladolid y Universidad León Sprint. La competición es a dos atletas por prueba, en las 18 de que consta el programa. La Liga Iberdrola 2020 constará de dos jornadas clasificatorias (25 de abril y 16 de mayo) y la Final (13 de junio) donde se dirimirá el título y el descenso.