Son Marçal, la pista fantasma

El atletismo de Ponent no olvida. Su nutrido grupo de practicantes federados en Ciutadella del Club Menorca Atletisme ha aprovechado «Es Diari» para recordar a ayuntamiento e instituciones públicas que sigue pendiente su anhelada pista, prometida desde hace muchos años pero aún no ejecutada. Además, lamentan a través de este diario las pésimas condiciones que deben lidiar en el Municipal de Son Marçal para entrenarse con unos mínimos de dignidad y seguridad, viendo como la pista que se ejecutó en la instalación sobre el 2002– con zonas de salto y lanzamientos incluidas–, es inexistente, desde que el 2006 se instalara en su recorrido la grada del Municipal y las pistas de pádel, años después. En aquel momento se le planteo al sector atlético que se instalaría en Ciutadella la famosa ‘Voltadora’, por lo que dieron por bueno el cambio, pensando que iba a ser una mejora, además de una instalación que valdría para competir oficialmente. «Pero ya sabemos cómo acabó: hubo grada, no hubo ‘Voltadora’ y más tarde se añadieron las pistas de pádel», lamenta el club atlético.

La cruda realidad para las decenas de atletas que acuden a Son Marçal es la de que cada día deben sortear un montón de obstáculos, entre la grada, las pistas de pádel, el mal estado del suelo e incluso a la gente que acude al recinto a ver o buscar a sus familiares. El tema de las pistas de pádel, «es complicado porque están justo encima de una sección de 100 metros que crea situaciones peligrosas, sobre todo cuando nuestros atletas hacen series rápidas y hay gente que entra o sale. Esto también pasa en otras partes alrededor del campo de fútbol», señalan, sin contar tampoco con vestuarios propios.