Moll: «La situación actual de los atletas en Ciutadella es pésima»

La concejal de deportes del ayuntamiento de Ciutadella, la socialista, Sandra Moll, quiso salir este miércoles al paso de las declaraciones efectuadas la semana pasada por los atletas de la ciudad, en que lamentaban sus pésimas condiciones para entrenarse, con la pista del Municipal de Son Marçal invadida por la grada del campo y las pistas de pádel y la prometida ‘voltadora’, que ni está, ni se la espera, por ahora. Ya de entrada Moll, que lleva poco tiempo en el cargo, quiso dejar claro ayer en «Es Diari» que está «totalmente de acuerdo con lo que manifestó el club de atletismo de Ciutadella. No se les puede rebatir nada, ni dar excusas; es una realidad, están entrenando en unas pésimas condiciones y eso no se puede justificar. No vamos a esconder la realidad», avanzó Moll.

Echando la vista atrás, lamentó Moll que este caso es, «una vez más, herencia de legislaturas pasadas y malas gestiones que a día de hoy, todavía estamos pagando. Y que debido al coste que lleva arreglarlo no se le ha podido hacer frente». La edil socialista afirma ser «perfectamente consciente de la situación y así ya lo manifesté, que intentaría, dentro de lo posible, mejorar al menos la situación del atletismo durante estos años que me tocan estar al frente del área de deportes», recalca. Este año, «se dedican esfuerzos para dejar listo el campo pequeño de Son Marçal y está todavía pendiente la iluminación de Sant Antoni, que se quedó sin hacer la legislatura pasada», recordaba, en cuanto a campos de fútbol, «los cuales hemos dedicado muchos esfuerzos los últimos años con el fin de dejarlos en condiciones».

De cara a este futuro inminente, una vez que los campos de fútbol queden listos, «sería importante y así lo intentaremos hacer, dedicar esfuerzos al atletismo, como al resto de disciplinas que requieran mejoras en sus instalaciones».