La Trail Menorca Camí de Cavalls de este año se traslada al octubre

La Trail Menorca Camí de Cavalls 2020 se aplaza y se disputará, en principio, los días 2, 3 y 4 de octubre. La actual situación provocada por el covid-19 obliga a la organización a tomar una medida dolorosa, porque su intención era que se disputase en mayo, aunque responsable. La fecha, en cualquier caso y según la evolución de la pandemia, quedará a expensas de recibir el visto bueno y los permisos de las entidades implicadas por parte de la Administración Pública y autoridades sanitarias.

Panorama incierto

La organización quiere pedir disculpas ante algunas quejas por la demora en la toma de esta decisión ya que hasta este momento ha estado trabajando para cumplir con su intención inicial de realizar la carrera los días previstos. El actual panorama no permite poder tomar ninguna decisión a ciencia cierta a corto plazo y por eso trasladan la carrera al mes de octubre intentando interferir lo mínimo posible en el calendario balear de pruebas. La complicada logística que implica una carrera como la Trail Menorca Camí de Cavalls propicia que no se puedan tomar decisiones con mayor diligencia al tener que tantear diferentes partes implicadas en el montaje, el desarrollo y la disputa de una competición de estas características. Con esta decisión, la organización ya prevé que algunos miembros del staff técnico no podrán venir a Menorca por otros compromisos.

Los emails de contacto serán los siguientes: info@trailmenorca.com y web@elitechip.net.