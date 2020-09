La Trail Menorca CdC lucha por sobrevivir a la covid-19

O mucho cambian las cosas en estas próximas semanas en la Isla en cuanto a la situación de la pandemia de la covid-19, o llevamos camino de quedarnos sin la prueba de ‘ultra trail’ por excelencia. La empresa deportiva Elitechip recibía ayer por la tarde la negativa de la Conselleria de Sanidad del Govern Balear de celebrar a mediados de octubre la Trail Menorca Camí de Cavalls 2020. Así lo comunicaba a este diario el gerente, Mito Bosch, quien, entre lamentos, reconocía que, «en principio», mantienen la carrera. «Hemos solicitado más información a Deportes para que haga la consulta a Sanidad y dejen la puerta abierta», decía Bosch, viéndolo todo «ambiguo».

Al cierre de esta edición, Elitechip tenía previsto enviar un comunicado a los participantes, anunciándoles que en este momento, «con la actual situación, no se podría realizar la Trail». Sin embargo, «si la cosa mejora en la Isla– que esperemos que sí–, se podría llevar a cabo», señalaba. Si bien es cierto que en la última propuesta trazada por Elitechip al Govern se había rebajado a los 1.000 participantes, según Bosch, «no es el número de participantes lo que tienen en cuenta. El tema es que, tal y como están las cosas ahora, no nos dan permiso; y si la cosa mejora, no habría problemas. Lo que no sabemos es cuánto debe mejorar y aquí viene nuestra consulta al Govern», detallaba ayer Bosch.

La Trail Menorca CdC 2020 queda a expensas nuevamente de la evolución de la pandemia y pendiente de recibir el visto bueno y los permisos de las entidades implicadas por parte de la Administración Públicas y autoridades sanitarias. Lo que sí tiene muy claro Bosch es que «con tanta incertidumbre es difícil, no invita a hacerla y no la montaremos a cualquier precio. Nos damos de plazo hasta el lunes para tomar una decisión», avanzó.