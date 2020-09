October Trail, seguridad y protocolo al poder

La segunda edición de la October Trail Menorca ha superado todas las exigencias y se ha reinventado de la forma más segura cumpliendo las normas que marca el Govern Balear para convertirse en toda una realidad que llenará el tramo de Camí de Cavalls entre Son Bou y Cala en Bosch esta mañana, con 150 participantes. Se trata de un evento que organizan conjuntamente Biosport Menorca y Elitechip y que cuenta con el patrocinio de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

La carrera arranca a las 8h de la mañana con la salida de 150 participantes. La organización, siguiendo los protocolos marcados desde el Govern balear, ha diseñado una salida que se hará en grupos de 25 corredores que lo harán desde las señales que se habilitarán para garantizar la separación de 1,5 metros entre cada uno, y en tandas cada 2 minutos. El tiempo, al llegar a meta, estará compensado para saber qué corredor y corredora han sido los más rápidos en cubrir los 32 kilómetros. La October Trail Menorca se presentó ayer en el epicentro de la carrera, las magníficas instalaciones del Lago Resort Menorca, en Cala en Bosch, lugar que acoge a participantes y donde se ubicará la zona de meta.

La concejal de Deportes del ayuntamiento de Ciutadella, Sandra Moll, presidió el acto, acompañada del director insular de Promoción Turística, Jesús Gomila, el director del hotel, Álex Alguacil, y los organizadores Toni Capó, director general de Biosport Menorca, y Guillem Bosch, gerente de Elitechip. Ya por la tarde, los 150 participantes recogieron los dorsales en el hotel, preparando los últimos detalles de una carrera que supone un nuevo paso hacia el regreso a la normalidad deportiva en Menorca. La entrega de trofeos, a las 12h, también delante del recinto.

Para que la prueba se lleve a cabo los organizadores han redactado un protocolo de actuación previa, durante y posterior a la carrera que cuenta con el visto bueno de los responsables del Govern Balear, adaptando algunos de los servicios y experiencias que ofrecían al escenario actual que limita algunos aspectos en este sentido.

«Valoramos esta prueba»

Toni Capó agradece «a las personas que se han implicado para que podamos ofrecer, cumpliendo todas la normativa, la posibilidad a 150 personas de disfrutar del Camí de Cavalls. No es la prueba que querríamos pero es la que podemos hacer y lo debemos valorar como tal», dijo. El organizador, junto con Guillem Bosch, matizó que «hay que ponerle el valor que merece al hecho de que Menorca sea capaz de acoger y de organizar una prueba de trail como esta, cuando otros eventos en otros lugares no se han podido hacer; es un mensaje positivo y hay que agradecer a la Fundació Foment del Turisme su esfuerzo y al Lago Resort Menorca, que a pesar del verano tan complicado que nos ha tocado vivir, han apostado por mantener sus instalaciones y servicios en todo su esplendor, un ejemplo claro de que hay gente en Menorca quesigue creyendo en este proyecto», aplaudían Capó y Bosch. Alguacil admitió estar «muy contento de apoyar a este tipo de eventos que, a su vez, nos ayudan a nosotros como hotel y a toda la Isla porque nos da a conocer», mientras que Gomila agradecía «el esfuerzo hecho por los organizadores para adaptarse a todas las exigencias, que no ha sido fácil y que ofrecen la posibilidad de seguir apostando por Menorca Deportiva». Moll, por su parte, cree que este tipo de «eventos controlados son necesarios, nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad y no dejar de vivir estas experiencias deportivas».