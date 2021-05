Mazazo a la Trail CdC’21: no se puede correr de noche

Mazazo inesperado para la OTSO Trail Menorca Camí de Cavalls 2021 de la próxima semana. Contra todo pronóstico, el Govern Balear y la conselleria de Sanidad denegaron ayer la concesión del permiso especial para correr de noche durante la CdC 2021, «a pesar de conocer el proyecto desde hace varios meses», lamentaban ayer desde la organización. Según los organizadores, esgrimen desde Palma que con la prolongación del toque de queda aprovada el 9 de mayo, «jurídicamente no hay margen para conceder el permiso que nos deje correr de noche».

Por ello, se ven obligados a tomar una serie de medidas. La carrera de 185 kilómetros pasará a ser una carrera de dos etapas. Una de 100 kilómetros que saldrá el viernes, 21 de mayo a las 6.00 de la mañana desde Ciutadella hasta la Estació Marítima de Maó. Y la segunda (85 kms), que saldrá desde Es Castell el sábado (6.00h), hasta meta. Para la etapa 1 se tendrán 17 horas, como para la etapa 2. Al finalizar la primera, los participantes tendrán un servicio de bus que los devolverá a Ciutadella; o podrán buscar alojamiento por su cuenta en la zona de Maó.

La carrera de la Trail Menorca Costa Nord-100 kilómetros cambia su hora de salida ya que de las 1.30h de la madrugada pasa a las 6.00h de la mañana, en el mismo lugar. Los participantes deberán llegar a meta antes de las 23.00 horas, por lo que tendrán 17 horas para hacerlo. Aquellas personas que crean que no pueden hacerlo en ese tiempo podrán salir el sábado a las 6.00h, desde Es Grau, habilitando servicio de bus hasta ahí. También se ha visto obligada la organización a modificar los horarios de salida para la Petit Trail Costa Sud-44 kilómetros: 15.00 horas, 15.30 horas y 16.00 horas. Los participantes deberán completar el recorrido antes de las 23 horas, «por lo que aninamos a los corredores con un ritmo menor a que salgan en la primera salida, en la parte de atrás, para no molestar a los que quieren hacerla más rápido», dicen. No habrá un orden establecido de salidas, «lo decidirán los corredores».

Finalmente, para aquellos participantes de la Petit Trail Costa Sud-44 kilómetros que crean que no tendrán suficiente con ocho horas, se prepará una salida especial en Cala Galdana, que se hará el viernes, 21 de mayo a las 15.00 horas. En ese sentido tendrán ocho horas para recorrer unos 30 kilómetros.

«Malas noticias»

Todo el equipo de la organización quiso ayer manifestar su profunda «decepción por esta decisión que supone un mazazo y a pesar de que sabemos que nuestras disculpas –sin ser culpables directos de esta situación –no sirven de mucho, queremos transmitiros nuestro apoyo y ponernos a vuestra disposición», señalaron, dirigiéndose a los participantes de este 2021.