Sergi Reurer, el hombre récord

El joven corredor local Sergi Reurer Olives (Alaior, 1998) suscribió el pasado fin de semana uno de los capítulos más impactantes y destacados en los últimos tres decenios del atletismo menorquín al conseguir pulverizar, en el marco del Medio Maratón de Valencia, el récord de Menorca de la modalidad, en poder de Ángel Vergara desde 1994.

Veintisiete años después, y como culminación a una muy dedicada preparación, prolongada durante varios meses, Reurer impone nuevo linaje a una marca que durante lustros relució inalcanzable, y que ahora ha rebajado en veinte segundos (1:07:20, su crono en la capital levantina, para cubrir los 21 kilómetros de trazado).

«Estoy muy contento, sí, me preparé expresamente para esta prueba; mi ilusión era rebajar de 1:08, no es que fuera con la idea de hacer el récord sí o sí, quería hacer una buena carrera, esa era mi prioridad», evoca el atleta del Lô Esport, ya en Menorca recuperándose tras el esfuerzo.

Una marca para la posteridad que sin embargo no cristalizó por un casual. Nada más lejos. El triunfo en el medio maratón integrado en el Trail dels Fars 2021, el pasado mes de abril, fue el punto de partida, como también el fin a dos años de relativo relax. «Me relajé un poco estos últimos dos años, tras estar en el CTEIB, en Mallorca, también por motivos de trabajo, aunque me he mantenido y sobre todo he hecho de entrenador, pero después del Trail dels Fars sí que empecé a prepararme a conciencia para lograr un buen crono en Valencia», abunda Reurer.