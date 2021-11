Maria Pallicer, dominio más allá de Menorca

Las calles de Alcalá de Henares volvieron a acoger una prueba atlética, con la celebración de un 10 Km que congregó a más de 1.000 participantes, discurriendo a través de algunas de las calles más emblemáticas del casco histórico de una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Una prueba que habló menorquín, ya que la veterana atleta de Ferreries, Maria Pallicer, logró ser la más rápida en el apartado femenino. Un triunfo que no hace sino acentuar el gran momento de forma de la ferrerienca.

Pallicer lograba el triunfo en la localidad madrileña con un registro final de 36’:19’’, quedando además de primera fémina, la 21 de la clasificación general.

«La altitud me pasó factura»

Tras el Campionat de Balears del 12 de octubre en el que Pallicer logró el récord de Menorca con 35’:37’’, su idea en Alcalá de Henares era intentar mejorar este registro pero la altitud de Madrid le pasó factura. «Ya me comentaron que correr en altitud no era lo mejor para competir, que a los que vivimos en las Islas nos pasa factura, y vaya si fue así», exclama Pallicer, con malas sensaciones desde el kilómetro 1, «yendo ahogada a ritmos que tendría que ir muy cómoda. No pude reflejar la marca que hoy en día tengo en mis piernas pero pese a ello conseguí mi segunda mejor marca personal de siempre ganando la prueba. Que todas las carreras malas sean así», dijo.

Si bien en principio el objetivo del 2021 eran las pruebas de trail, tras la Lliga de Curses d’Estiu –«en la que me sorprendí corriendo más rápido que nunca»–, decidía volver a centrarse en la ruta y su calendario de las próximas carreras va encaminado a la media maratón; la primera, este 21 de noviembre en la Mitja Marató de Menorca, en Ciutadella, y en diciembre por la península, seguramente en Málaga.