Sergi Pons, bronce de impacto balear en cross

El circuito de la UIB (Palma) acogió el pasado fin de semana el Campeonato Balear Escolar y Absoluto de Cross, marcado por el fuerte viento. Durante la mañana del sábado compitieron los escolares, y el domingo fue el turno de las carreras absolutas.

En un circuito rápido de tierra, el atleta del CCE Sant Lluís, Sergi Pons acabó en una gran tercera posición en categoría sub 16, clasificándose directamente para el Campeonato de España (en Oviedo, a principios de diciembre).

El equipo del CCE Sant Lluís, formado por Joel Bock, Pere Pons, Josep y Xavier Taltavull, se llevó la tercera posición por clubes en sub 18- sub 20. Destacar la quinta posición de Neus Gonyalons (Alaior Esport) en sub 14, a solo 6 segundos del podio, en una carrera con más de 80 participantes. Además, por clubes, acabaron en una buena quinta posición, junto a Clara Allès, décima, Maria Pons, trigésimo quinta, y Rosalia Verger (la 53).

En chicos sub 14, Alaior Esport también consiguió la quinta posición, con un equipo compuesto por Marc Gomila (19), Borja Sarrió (23), Miquel Sarrió (27) e Izan Sánchez (38).

El resultado del resto de menorquines fue; en sub 16 femenino, Gemma Gonyalons (20), Eva Nogueira (22), Paula Anglada (26) y Judit Nogueira (39); en chicos, junto con el tercer puesto de Sergi Pons, Rafel Villalonga (19), José Luís Vecillas (24) y Adrià Verger (33). En sub 18, Xavier Taltavull (27). En sub 20, Joel Bock (9), Pere Pons (10) y Josep Taltavull (15); en féminas, Anabel Marquès (4).

Domingo

En la jornada del domingo, Marina Bagur (L’Hospitalet Atletisme) terminó cuarta en categoría absoluta, a 3 segundos del pódium. En la misma carrera, Katty Holguin fue décimo tercera, y Tònia Pons, vigésimo cuarta. En lo que concierne a los chicos, en una carrera de gran nivel encabezada por el triatleta olímpico Mario Mola, los atletas Ayyoub Boulfoul (Alaior Esport) y Xavi Cubas (CCE Sant Lluís) terminaron en una muy meritoria duodécima y décimo séptima posición, respectivamente.