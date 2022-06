Nil Riudavets Victory, flamante medalla de bronce, categoría PTS4, en la Copa del Mundo de Paratriatlón que acogió el pasado domingo A Coruña, proyecta un grado de satisfacción que trasciende mucho más allá del simple resultado deportivo y de la presea conseguida. Si de por sí el tercer lugar se advierte un registro excelente, más en función del recorrido –aún muy breve– que acumula el deportista menorquín en el contexto del paratriatlón, con certeza su sola participación en suelo gallego, «una prueba con la que se cierra todo lo vivido en los últimos tiempos», indica nuestro protagonista, es lo que se presume como su auténtico triunfo durante el pasado fin de semana.

«Así es, he vuelto a disfrutar de un triatlón, la principal victoria es esa, volver y disfrutar», expone Nil Riudavets que, a la par, ha podido calibrar en primera persona el nivel del nuevo estadio competitivo en el que ha incursionado. Evocar a París 2024 supone entremezclar sueño con objetivo (más de lo primero que lo segundo), pero cuanto menos el deportista mahonés ya ha podido tomar conciencia de lo que se encontrará para intentar calificar para la cita paralímpica de la capital francesa de dentro de un par de años.

«Sí, en A Coruña he podido comprobar el nivel, que es bastante alto, pero está claro que tengo mucho por mejorar», matiza. En ese sentido, Nil Riudavets considera que su margen de progresión se encuentra principalmente en «ciclismo y natación», sobre todo, sigue, «por el poco tiempo que llevo».

Al serle planteado de modo directo el reto de los Juegos de 2024, el reciente medallista mundial considera que «es muy pronto para hablar de París 2024». «No es del todo cierto que sea mi objetivo, mi objetivo real es volver a disfrutar del deporte, y lo que tenga que venir vendrá, y estar o no en París también lo dictaminará el nivel que pueda alcanzar... de hecho, me he dado cuenta que el nivel en el mundo del paratriatlón es de gran exigencia», abunda Nil Riudavets, que, tras todo lo sucedido (su fatal accidente ocurrió el 1 de mayo de 2019), y gracias «a los valores que te enseña el deporte, como la humildad, el espíritu de sacrificio, el afán por mejorar, la constancia en el trabajo...», además de un entorno cercano que siempre le ha prestado un apoyo incondicional, ha podido salir adelante y «todo esto, ahora, es como un regalo», alude en relación a su retorno a la actividad competitiva, con certeza, su hábitat natural.

«Disfrutar»

Profundizando en el planteamiento de poder estar en los Juegos de París, Nil insiste en que «hay un trasfondo más importante, lo fundamental es pasarlo bien, disfrutar con lo que hago», lo que por el momento, y A Coruña fue una prueba de ello, «estoy consiguiendo», se congratula.

Y en lo que concierne a sus objetivos a corto y medio plazo, Nil Riudavets los encuadra en «intentar seguir mejorando, ascender en el ránking, competir en alguna serie mundial, la Copa del Mundo, hacer pruebas a nivel internacional... competir con los mejores en definitiva», revisa el menorquín, que por tanto podrá destinar lo que resta de año a incrementar sus prestaciones para, a partir del próximo año, 2023, abordar «las calificatorias para París 2024». Si podrá estar o no en los Juegos se verá en adelante, pero no cabe duda de que el trayecto para intentarlo será para disfrutarlo, valdrá la pena. Nil Riudavets Victory, un deportista ejemplar y de alma imbatible.