La navarra Estefanía Unzu, de 39 años, más conocida como Verdeliss, se ha proclamado campeona de la World Marathon Challenge al haber logrado el segundo puesto en la carrera de Miami. Unzu ha cruzado la línea de meta y, unos minutos después, desde la organización le comunicaban que ha hecho el récord del mundo en esta prueba, ya que nunca antes una mujer había hecho 7 maratones consecutivas en tan poco tiempo.

«No me lo puedo creer», ha reaccionado Verdeliss. La navarra no ha podido lograr el pleno de victorias, pero el gran margen de minutos sobre la segunda clasificada que acumulaba le ha permitido proclamarse campeona de un reto en el que ha completado 7 maratones en 7 días y en diferentes lugares del mundo. "Hoy ha sido duro y mi mayor victoria es haberme enfrentado a esta prueba. No podía parar de vomitar, no era tirar de piernas ni de cabeza, era pensar que me podía superar a mi misma y tirar de corazón. También por mi familia y toda la gente que está apoyándome y demostrar que los límites los ponemos nosotros", ha declarado tras la carrera.

Verdeliss llegaba a la última prueba como líder indiscutible tras haber ganado las anteriores 6 carreras. Unzu es la vigente campeona de España de 100 kilómetros en ruta y ya logró el pasado mes de marzo en Tokio completar el reto de correr doce maratones en un año, uno por cada mes.

Una vez completado, se embarcó en la aventura que ofrece World Marathon Challenge, la empresa que organiza desde 2015 los siete maratones en siete continentes, cuya inscripción cuesta unos 45.000 euros, que incluye los vuelos chárter desde cada ciudad y el apoyo logístico.