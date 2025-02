Una marca de 15,27 metros permitió a Nico Vila este pasado fin de semana atar la quinta posición en la prueba de triple salto del Campeonato de España Sub-23 de Short Track celebrado en Sabadell, clasificándose así para el Cameponato de España Absoluto en Madrid.

Pese a quedarse a tan solo 6 centímetros del podio, el atleta de la Universidad de Oviedo logró batir el récord de Balears en su mejor intento, pulverizando de esta forma los 15,15 metros establecidos por J.J. Hernández en 2009, hace ya 16 años.

Hambre de medallas

Sin embargo, el menorquín es muy exigente consigo mismo y siempre aspira a lo más alto, conocedor de sus capacidades mejor que nadie. «Mi objetivo era conseguir el oro. Al final he mejorado marca y he batido el récord de Balears sub-23 y absoluto, sí, pero esta competición me deja un sabor agridulce», expresa el mahonés.

Su concurso no fue del todo limpio, tal y como le suele ocurrir. Realizó varios saltos nulos muy largos, lo que no hace más que constatar su gran momento de forma y vislumbrar un gran registro en próximas competencias. «Hice un nulo sobre 15,50 metros (el ganador saltó 15,48m), pero bueno, al final los nulos son nulos y es un fastidio», afirma.

Nico, de verde, junto a todos sus amigos desplazados hasta Sabadell para apoyarle | Delegació Menorca FAIB

Nico tenía muchas ganas de lucirse delante de todos sus amigos de la Isla que estudian en tierras catalanas y se habían acercado a verle. «Quería conseguir algo grande teniendo ahí a todos mis colegas y tratándose, al fin y al cabo, de mi último año como sub-23», recuerda.

Autocrítica

El propio saltador reconoce que el campeonato se ha decidido de una forma «bastante ajustada», tal y como demuestra lo cerca que se ha quedado de las medallas. «Es la quinta vez que quedo fuera del podio en un Campeonato de España. No sé si ha sido mala suerte o que me puede la presión, pero es lo que hay. En parte, me siento un poco decepcionado conmigo mismo en ese aspecto», asiente aplicando una gran dosis autocrítica.

Pero no todo son malas sensaciones. «Estoy contento, porque se ve que tengo progresión y puedo dar mucho más. A ver si en el Absoluto de Madrid, puedo hacer una muy buena marca, que sería la mejor noticia», concluye con optimismo de cara a lo que viene dentro de dos semanas.