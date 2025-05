Una Trail Camí de Cavalls con tormenta nocturna

«Soy muy inseguro, me cuesta creérmelo y me cuesta sobreponerme al papel de favorito que me ponían. He ido toda la carrera pensando si sería capaz o no». Fueron estas las primeras palabras del ganador de los 185 kilómetros de este 2025, Pablo Ibáñez, ya en la plaza de Es Born ciutadellenca. «Este año he puesto más horas de entrenamiento y he metido un 50 por ciento más que el año pasado; un 2024 que llegué con la mente en blanco, no conocía el recorrido. Si vas bien está genial pero sino, no saber lo que viene no ayuda. Parte de mi éxito el año pasado era el desconocimiento», quiso recordar el vencedor y sucesor de Antoine Guillon.

Este año, en palabras de Ibáñez, «tenía muchas cosas en las que pensar y mucha presión y me acompañaron las dudas hasta Maó; allí le di la vuelta y la presión la pasé a fuerza», relataba. «A partir del km 100 tenía dudas y a partir de allí los ánimos y la gente me empujaron. Intenté ir más tranquilo, sin mirar el tiempo, correr por sensaciones y llegando un punto que pregunté por los tiempos de 2024 y ahí empecé a correr contra el Pablo del año pasado y salió bien», dijo ayer, dando vital relevancia al aspecto mental en su histórica victoria. «Constantemente estuve pensando en lo que pasó sobre todo a nivel de salud; no sabes si va a pasar algo igual o parecido. Me quité esa espina llegando a meta y acabando como lo hice ayer».

Díez: «He cerrado el círculo»

Feliz. Así cruzó la meta Laia Díez, en una prueba que define como, «mi carrera, me encanta correr aquí», afirmó. La atleta catalana tenía como único objetivo en Ciutadella, «cerrar el círculo y disfrutar». Aunque los inicios no fueron fáciles debido a problemas estomacales, logró reponerse y encontrar en la noche el empuje necesario para meterse de nuevo en carrera. Ahora, tras esta victoria, Diez asegura que «dejo de competir en carreras de ultra distancia para priorizar la familia».