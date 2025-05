De ir segundo en la Trail al hospital: «Duele retirarte pero la salud es una línea roja»

Cuando muchos nos levantamos el sábado pasado para comprobar cómo iba la prueba reina de la Trail Menorca Camí de Cavalls ConectaBalear 2025 pudimos comprobar satisfechos como uno de los nuestros, el aventajado corredor de Maó, Albert Martínez, iba segundo en la prueba de los 185 kilómetros, encarando ya la recta final de la prueba. Sin embargo, unas horas después, ‘desaparecía’ del tiempo de paso de la carrera. «Así es, la verdad es que iba muy bien y con mucha ventaja del tercer clasificado, pero me tuve que retirar», narraba a «Es Diari», aduciendo a un tema de salud, ya en Cala Galdana.

Albert Martínez finalmente tuvo que pasarse toda la jornada del sábado ingresado con suero, como medida de precaución y tras mostrar un problema urinario. «Por suerte, poco después ya regresé a casa y estoy mejor y sí, suerte que tuve ‘seny’», exclamaba el mahonés, que se había preparado muy a conciencia para esta Trail Camí de Cavalls tan especial para él, desde casa. «La realidad es que hasta retirarme en Cala Galdana estaba corriendo bien pero por mucho que bebía mi cuerpo no conseguía hidratarse», nos explica un Martínez que, sin duda, tenía la preciada segunda plaza de los 185 kilómetros ya en sus manos.

Ya echando la vista atrás unos días después de haberse tenido que retirar cuando le quedaba nada para llegar a la plaza de Es Born de Ciutadella, Martínez– convencido de haber tomado la decisión correcta–, lamenta eso sí que, «ya desde el principio vi que mi cuerpo no respondía como de costumbre y en Binimel·là ya iba demasiado tocado sin ir pasado de ritmo», se autoanalizaba el de Maó. «Es duro tener que parar aún teniendo fuerzas y vas segundo habiendo hecho 155 de 185 kilómetros pero en este deporte llevamos el cuerpo al límite y es clave tener claro que la salud es una línea roja», asevera. «Corría en casa, todo el mundo empujaba y seguía pero visto lo visto, mi cabeza me llevó demasiado lejos. ¿Ibáñez? Brutal su carrera y sin opciones de poder competirle si no estás al 100 por cien».