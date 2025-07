Álex Urbina, listo para el desafío de Verbier

En medio de la recta final del curso académico, afrontando varios exámenes finales en su máster de profesorado a la vez que completa una media jornada laboral, Álex Urbina (Maó, 1989) está ultimando los detalles de uno de los verdaderos momentos culmen de la temporada: la carrera X-Alpine de Verbier (Suiza).

Un desnivel positivo de 9.300 metros en la oscuridad de la noche de los Alpes suizos y obligado a recorrer 140 kilómetros entre montañas en menos de 42 horas. El desafío que Urbina tiene por delante este viernes a partir de las 22 horas es bárbaro, pero para uno de los mejores ultrarunners de la Isla no es ningún problema, sino una motivación. «Me hace mucha ilusión porque es una carrrera de la que siempre me han hablado muy bien, superalpina», expresa el corredor afincado en Manresa.

Y es que Urbina habla en tercera persona porque la edición del año pasado se suspendió a última hora, cuando ya había aterrizado en suelo suizo. «El año pasado fui hasta allí y me suspendieron una parte de la carrera. Tan solo nos dejaron hacer la parte nocturna, que consta de 70 kilómetros», indica.

Con la experiencia que le otorga el hecho de haber recorrido con antelación los primeros 70 kilómetros, el corredor ya va totalmente mentalizado acerca de lo que le deparará el tramo inicial. «Estos primeros kilómetros me fueron bastante bien y la verdad es que, siendo nocturnos, me ayuda. Me habría gustado haber realizado entrenos algo más nocturnos aunque me descuadrasen un poco el horario, ¿sabes?», comenta el menorquín recordando la dificultad de encajar sus sesiones de entrenamientos con su empleo y los estudios.

Un mero entrenamiento

Si bien para muchas personas de a pie el simple hecho de participar en esta carrera podría erigirse en el mayor reto de sus vidas, Urbina lo afronta como un entrenamiento que le sirve de preparación de cara a un desafío todavía más gigantesco el próximo mes de septiembre: los 330 kilómetros del Tor des Géants.

«En la última edición de la X-Alpine, el ganador cruzó la línea de meta después de 21 horas. Yo seguramente lo haga en algunas pocas horas más, así que si logro terminarla en algo más de ese tiempo, lo puedo considerar un muy buen entrenamiento para el Tor des Géants», afirma el mahonés, quien tiene muchas ganas de emprender el viaje a Suiza y ponerse a correr. Lo hará acompañado de varios amigos y su pareja. «Uno de ellos correrá en la modalidad de maratón, mientras que los otros dos colegas y mi novia ejercerán como mis asistentes. Serán como unas vacaciones», bromea Urbina.

Mes previo de carreras

Sin ir más lejos, el deportista insular se estuvo ejercitando ayer en La Vall d’Aran en una de las últimas sesiones preVerbier.

Así pues, recorrió una distancia total de 72 kilómetros con un desnivel positivo de 4.700 metros en 10 horas, lo que supone una muy buena marca en la semana previa a la prueba y confirma las buenas sensaciones ofrecidas en las últimas carreras.

Además, la semana anterior tuvo otra similar con una «improvisada» travesía de Cavalls del Vent, una carrera de 75 kilómetros y 5.000 metros de desnivel positivo por los 8 refugios del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Por si fuera poco, su inscripción fue aprobada y confirmada justo el día anterior. No obstante, Urbina cumplió con creces al finalizar tercero. Y eso que se tomó las bajadas «con calma» para no forzar la maquinaria de cara a la Trail Verbier St-Bernard de esta semana.

Semanas de 140 kilómetros

«Ahora lo que estoy haciendo es un par de semanas de carga y otras de descarga», explica Urbina sobre su método de preparación.

«Combino semanas en las que corro competiciones equivalentes a 60 kilómetros de maratones con otras de mucha carga. De esta manera, acumulo semanas similares a la distancia de Verbier, que serían de 140 kilómetros, y hago un poco menos del desnivel de la carrera», detalla. De ahí que Cavalls del Vent haya servido como una buena sesión preparatoria pese a que al día siguiente tuviera que hacer dos exámenes. Por lo tanto, Álex Urbina quiere volver a dejar claro este viernes en Verbier que querer es poder.