Semana para afinar la salvación

Vuelve el Hestia Menorca de LEB Plata y lo hace por partida doble mañana y este domingo. Mañana por la noche, ante el Quesería La Antigua CB Tormes, en el Pabellón de Würzburg, la escuadra de Oriol Pagès encara la segunda fase de la liga en la que tratará de conseguir la permanencia en la categoría. Saliendo el Hestia como uno de los mejores clasificados en esta fase de permanencia, el domingo abrirán boca en el Pavelló Menorca ante el Bodegas Rioja Vega. Dos encuentros marcados en rojo ya en Bintaufa.

No se ha puesto Pagès a pensar demasiado en si el parón competitivo– tras ganar al Villarrobledo y Vic–, les puede haber beneficiado o resfriado, en cuanto a sensaciones, sin apenas haberse parado de entrenar en Maó. Según el catalán, «todos queremos competir, se haya ganado o perdido el último partido. El calendario está como está y, sin duda, hemos tenido tiempo para poder entrenarnos más y mejor. Con muchas ganas de jugar ya mañana y el domingo en casa», manifestaba.

Lejos de añadirse presión, el preparador relativizaba ayer la importancia de estos dos primeros encuentros en apenas cinco días, viéndolos importantes pero no determinantes. «Todavía quedan doce encuentros, es muy largo, aunque, sin duda, empezar bien es importante. Tanto como decisivos no pero sí importantes, en cuanto a que si logramos los dos triunfos, siempre tienes unos márgenes quizás que no hemos tenido en todo el curso, empezando con un 0/4. Siempre jugaríamos más tranquilos y ayuda en la mejora», valoraba.

