El Hestia Menorca inició con derrota en pista del CB Tormes su andadura por la serie A-2 de LEB Plata en un encuentro que se jugó a rachas y en el que los menorquines malgastaron en los últimos cinco minutos trece puntos de ventaja tras encajar un parcial de 18-0 que resultó determinante (77-72).

Empezó el encuentro con un Hestia Menorca firme en defensa pero errático en el tiro que durante los primeros minutos consiguió frenar las penetraciones del equipo local, aunque tuvo que esperar hasta el minuto dos y medio para anotar sus primeros puntos (0-4). Un triple de Jones para los salmantinos rompía poco después la zona insular. A partir de ahí Quesería La Antigua CB Tormes despertaba y el encuentro se igualaba. Las idas y venidas eran una constante, y aunque los menorquines abrían una y otra vez pequeñas brechas de 4-5 puntos en el luminoso, los salmantinos hacían la goma en otras tantas ocasiones para dejar el marcador en 22-25 al final del primer cuarto.

Conseguía por fin frenar al conjunto local el Hestia Menorca en el inicio del segundo cuarto, y con 8 puntos consecutivos de Miso (dos triples incluidos), conseguía irse de 11 puntos en apenas dos minutos (22-33). Sikiras anotaba para los locales, pero Matalí y Méndez ampliaban la ventaja visitante hasta los 13 puntos y obligaban al técnico local a pedir tiempo muerto (24-37, minuto 13). A la vuelta, el Tormes se reafirmaba en defensa y ponía en apuros a un Hestia Menorca al que de poco le servía el tiempo muerto solicitado por el técnico Oriol Pagès.

Los baleares se atascaron por completo ante la defensa mixta de su rival que, de la mano de Ehigitor y Moreno en ataque conseguía darle la vuelta al marcador para irse al descanso con dos puntos de ventaja tras un parcial de 19-4 (43-41). Las cosas no mejoraron en el inicio del tercer cuarto. Menorca trató de hacerse fuerte en defensa y consiguió frenar la sangría de puntos de su rival, pero no conseguía sacudirse la presión del contrario y tardaba casi cuatro minutos en anotar sus primeros puntos (dos tiros libres de Jan Orfila).

Mientras, aunque no sin problemas, los salmantinos habían conseguido encestar dos canastas y se mantenían por delante en el luminoso (47-43, minuto 24). A partir de ahí los menorquines conseguían encontrar de nuevo el camino del aro contrario con un buen juego de equipo que les permitía darle la vuelta al marcador y colocarse con ocho puntos de ventaja a falta de dos minutos para el final del tercer cuarto (53-61). Renta que consiguieron ampliar en un punto para entrar en el cuarto decisivo con 56-65 a su favor.

Restaba esperar si el Hestia Menorca iba a ser capaz de aguantar el arreón final de su rival y mantener la intensidad defensiva en el último cuarto. Lo hizo, de entrada, con una zona que se le atragantó por completo al conjunto salmantino y que permitía a los baleares llegar al minuto 35 con 13 puntos ya de renta (59-72), que se advertía decisiva.

Pero el Tormes no bajó los brazos y con un nuevo cambio de estrategia apretaba el marcador a falta de dos minutos para el final (68-72). No reaccionaban los menorquines, que ya no volvieron a ver aro ante un rival crecido que, gracias al tiro exterior y a los lanzamientos libres, conseguía volver a colocarse por delante para acabar adjudicándose el triunfo (77-72). El Hestia Menorca se ahogó en su primera etapa hacia la permanencia.

El vídeo del partido