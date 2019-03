Ester Sintes, chica ‘all star’ en Catalunya

«La verdad que fue todo una sorpresa para mí, nunca hubiera imaginado poder tener una experiencia como esta». De esta manera recordaba aún la menorquina Ester Sintes (Maó, 26 años), jugadora del CB Lleida, su presencia en el All Star 2019 de la Copa Catalunya. La jugadora formada en el CD Alcázar inició curso con el deseo de disfrutar y dando lo mejor de sí, ya que hacía mucho tiempo que no podía, por culpa de las lesiones. «Gracias a Dios pude empezar la primera vuelta en muy buen estado, teniendo esta gran oportunidad del All Star y el concurso de triples», expresaba orgullosa para «Es Diari».

La selección All Star la hicieron los entrenadores y el concurso de triples iba por estadística, con las ocho mejores de la liga. Ello en un curso 2018-19 en el Lleida, para Sintes, «de los mejores a nivel personal, olvidando las lesiones y volviendo a jugar a mi 100%, disfrutando», expresa, feliz en el Lleida en su tercera temporada. Sintes fichó el 2013 procedente del Reus, solicitada por el club del Maresme al subir a Copa Catalunya. Luego empezó el calvario de tres años (2014-2017) sin poder jugar, por culpa de una lesión complicada. «Cuando volví a las pistas me costó mucho tener minutos y volver a entrar en juego. Después de mucha constancia y trabajo físico, mental y espiritual, poco a poco empecé a quitarme los miedos y a poder ayudar al equipo».