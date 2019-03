El Hestia consigue el triunfo lejos de casa al derrotar al Baskonia (70-74)

El Hestia Menorca consiguió este sábado el triunfo lejos de casa al derrotar al Baskonia en un choque muy ajustado que se decidió en los últimos instantes desde la línea de tiros libres, donde la figura del Pitu Jiménez brilló con fuerza.

Hasta llegar ahí la igualdad fue máxima con dos equipos que defendieron muy bien ofreciendo a los presentes en el pabellón Mendizorra un bonito espectáculo en el que no faltó emoción pero también buen juego.



En el inicio ambos quintetos saltaron a pista intensos con una defensa muy agresiva que se impuso claramente a los ataques, pues a ambos les costó mucho hacer punto, 5-1 en casi cinco minutos de partido. Después prosiguieron los errores y las indecisiones, aunque también la buena labor defensiva de los dos, 8-7 a falta de tres. Hasta que en el tramo final los locales encontraron el acierto desde la línea de triple para abrir de nuevo un pequeña brecha no preocupante porque pese a su escasa solvencia ofensiva, donde siempre tenía demasiadas dudas, el Menorca se mantenía cerca. Al final del cuarto 17-12.



En el segundo cuarto los azulgranas arrancaron de nuevo mejor y esta vez sí consiguieron sacar mayor premio a su mejor juego, 26-15 poco antes de llegar al minuto cuatro, pero Menorca y en gran medida a la aportación de la rotación con Andrés Miso en cancha, fue capaz de reponerse y endosar un parcial de 0-9 liderado por el ex ACB, y Duby Okeke, hasta ponerse a solo dos puntos (26-24). Sin embargo y tal y como ya sucediera en el primer cuarto de ahí en adelante la igualdad fue grande, aunque en el intercambios de canastas volvió a resolver mejor el conjunto alavés y se marchó al vestuario con mínima ventaja con el 34-30.



El descanso no sirvió para cambiar el desarrollo del partido. La igualdad se mantenía entre los dos conjuntos mientras el partido ganaba en intensidad con el paso de los minutos, 39-35 antes del ecuador del periodo. Kurucs y Penava eran todo un problema para la defensa isleña pero por contra el Menorca jugaba de forma coral y Miso, Méndez o Matalí conseguían generar la misma inquietud, 47-44 a falta de dos). En otro final tenso y bonito de ver el cuarto se cerró con una canasta del Pitu Jiménez para poner un ajustado 51-49.



Con todo por decidir arrancó un último periodo en el que los visitantes salieron más enchufados. Menorca, con rápidas transiciones, conseguía ponerse por delante tras canastas de Méndez, 53-54 en el minuto dos. La reacción visitante no se quedó ahí y siguió ampliando la diferencia hasta poner una renta de siete puntos a su favor en el siguiente tramo, 53-60. Baskonia no se vino abajo y con parcial de 8-0 dio la vuelta al resultado, 61-60 a falta de tres para la conclusión. Con 65-65, Matali y Okeke anotaban para los visitantes. La respuesta llegaba por parte de Hanzlik en forma de triple, 68-69 en el último minuto. Pero finalmente los tiros libres finales del Pitu Jiménez, con pleno de acierto en sus intentos, decantó el triunfo para Menorca por 70-74.





