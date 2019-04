Oriol Pagès: «Se ha sufrido, pero lo hemos conseguido»

Salvación alcanzada. Dos palabras que proliferaron por boca de los protagonistas a la conclusión del encuentro entre el Hestia Menorca y el Ávila que supuso la salvación para el conjunto isleño. A la finalización, Oriol Pagès apuntaba estar «muy contento por la victoria y lograr la salvación» y quiso «felicitar a los jugadores por el esfuerzo y compromiso a lo largo de la temporada».

En cuanto al partido, Pagès dijo que fue «feo, trabado, no nos han dejado penetrar en su zona y no tuvimos acierto desde fuera; sus defensas alternativas nos pararon un poco y nos han obligado a trabajar duro para ganar». Señaló que en la segunda parte «el equipo era consciente del tipo de partido que nos tocaba jugar, desde la defensa hemos podido correr un poco más. Poco a poco se ha ido cogiendo ventaja pero hemos creído que estaba ganado, se ha dejado de atacar, especulando y ellos se han metido a través del contraataque. El equipo está maduro y ha sabido sacar faltas al final para conseguir un triunfo que nos deja muy felices por lograr el objetivo de la temporada. Puede parecer fácil lograrlo a tres jornadas para el final pero esta fase ha sido muy dura. Tiene mucho mérito encadenar seis triunfos seguidos y poder salvarnos, parece que se ha hecho con facilidad pero el equipo ha trabajado mucho para conseguirlo».

En términos similares se expresaba Pitu Jiménez feliz por «la consecución del objetivo, hemos llegado a final de temporada a un nivel espectacular». El base afirmó que «queríamos cerrarlo cuanto antes y se ha notado un poco pero se ha ganado. Es la diferencia, a principios de temporada estos partidos los perdíamos, ahora los sacamos adelante». Indicó sobre el encuentro que «ellos se jugaban la vida, tienen poco margen y sabíamos que sería difícil». Concluyó diciendo que «estamos salvados en el primer año de LEB Plata, nos faltó un poquito para meternos en el grupo de arriba pero la temporada es de sobresaliente».

Satisfacción

Andreu Matalí mostraba su alegría por el triunfo «se ha padecido lo que no está escrito pero se ha conseguido. Ellos se jugaban no descender, nosotros la salvación, teníamos las sensaciones a flor de piel, queríamos cerrar el objetivo. El partido ha sido un resumen de sensaciones y decepciones del año, podía pasar, es nuestra dinámica pero lo importante es que se ha terminado ganando, con buen carácter, era lo que tocaba».

Carlos Poyatos dijo estar «contento por el sexto triunfo seguido y lograr el objetivo en casa». Señaló que «parecía que lo teníamos encaminado con 15 arriba, han comenzado a presionar y apretar las líneas de pase pero hemos llevado bien el final, anotando canastas fáciles y sacando faltas». El pívot mallorquín afirmó «estar más contento que nadie. La afición de aquí me tiene un cariño, estoy encantado con ella y no me importaría quedarme, para nada».