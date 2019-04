Llull viaja a Atenas aunque no jugará el tercer partido de la Euroliga

Sergio Llull, base del Real Madrid, viajará con el equipo a Atenas, para el tercer partido del playoff de la Euroliga contra el Panathinaikos, aunque «no jugará», según informó el entrenador del equipo Pablo Laso.

«Llull viaja con el equipo aunque no va a jugar este martes. Está haciendo trabajado en la pista y somos optimistas pero mañana no juega», dijo Laso.

El entrenador dejó la puerta abierta a la participación del internacional español en otros partidos de la serie.

«De momento no juega este martes», afirmó cortando de raíz cualquier continuidad al comentario.

En el Panathinaikos, según las informaciones. Nick Calathes no se entrenó este pasado domingo por algunas molestias físicas.

«No me creo estas historias. Gist no iba a jugar el primero y jugó. No me preocupa mucho si va a jugar o no Calathes, bastante tengo con pensar en mi equipo», finalizó Pablo Laso.