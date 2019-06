Confirmado: Urko Otegi regresa a Menorca

Urko Otegi vuelve a Menorca. El Hestia Menorca ha confirmado este lunes por la tarde la contratación del jugador vasco, tras siete años en el Palencia. Otegi, con 2,03 metros, se incorpora al equipo menorquín tras ser un jugador referencia en la anterior etapa de excelencia del baloncesto menorquín, cuando consiguió el ascenso a la ACB hasta en tres ocasiones.

Por otro lado, el vasco llega a la Isla siendo el jugador que más partidos ha disputado en LEB oro. «Estoy muy feliz, regreso a casa y, aunque ha sido duro poner punto y final a los siete años en Palencia, la verdad es que me sumo a un proyecto que me ilusiona mucho», ha manifestado. Otegi, que el jueves llega a la Isla, ha añadido que «he ido siguiendo la fantástica labor que se ha hecho tanto a nivel social como a nivel deportivo y el objetivo de seguir creciendo me resulta muy atractivo», apunta el jugador.

Precisamente, Otegi se ha despedido este lunes por la tarde Chocolates Trapa Palencia, tras nueve temporadas, siete de ellas ininterrumpidas desde 2012.