Jordi Capó: «Con el Hestia se habla de basket»

Cuando el menorquín Jordi Capó entró hace un año justo como nuevo Director Deportivo de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears (FBIB) lo hizo por dos temporadas, ya que restaban dos años de legislatura a Juanjo Talens. Y Capó, al que le queda por tanto un año, está convencido de ayudar a cerrar este periplo «de la mejor forma posible. Una vez se convoquen elecciones valoraremos como se plantea el futuro; intento no pensar mucho en ello e ir trabajando», expresaba este sábado a «Es Diari» el ciutadellenc.

Capó, muy feliz de tener la oportunidad de desempeñar este cargo en Palma, se muestra satisfecho de su primera temporada al frente de la FBIB. «Es un cargo que requiere alegría y responsabilidad, sino es imposible. Recuerdo cuando empecé que prometí responsabilidad y volumen de trabajo y en este sentido estoy muy tranquilo y orgulloso», destacando por encima de todo, «el reto que ha supuesto para mí. Muchas situaciones nuevas que he tenido que aprender a gestionar y la gran cantidad de personas que he conocido y que me están aportando mucho».

Todavía de trabajo en la capital balear, Capó ya otea y trabaja para el curso 2019-2020, sin hablar de grandes retos, «sino de ir avanzando poco a poco. En los últimos años se han hecho muchos cambios, imagino que unos más acertados que otros, pero en esto estamos centrados, en la mejora constante. En la promoción, captación y formación de árbitros y oficiales de mesa, modernización de la FBIB a través de continuar con el proyecto del acta digital y de licencia electrónica o mejora de algunas competiciones, especialmente la senior femenina. Y la formación continua de técnicos».