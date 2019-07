La Euroliga 2019/20, un calendario de locos

Este viernes se dio a conocer el calendario de la Euroliga de baloncesto, que iniciará el próximo 3 de octubre y cuya fase regular, ampliada este año a 34 encuentros, finalizará el 10 de abril de 2020. En esta edición participan cuatro equipos españoles: Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Valencia Basket.

Con la incorporación de dos equipos más a la Euroliga, lo que supone cuatro partidos añadidos a la fase regular y las dificultades de entendimiento entre las diferentes ligas, la Euroliga y la FIBA, dejará un calendario de locura en el baloncesto europeo.

Así, un jugador internacional, como por ejemplo el menorquín Sergio Llull, que esté en uno de los equipos que disputan la Turkish Airlines EuroLeague y que no se pierda ningún compromiso durante la temporada, además de disputar el Mundial y el Preolímpico, podría llegar a jugar 117 partidos. Una cifra récord que llevará al límite la resistencia de los jugadores. Esta cifra podría haber sido mayor si la Euroliga no se solapara con la única Ventana FIBA que se celebrará en febrero para la clasificación del campeonato europeo.

La competición de los equipos españoles se iniciará el jueves 3 de octubre con el Real Madrid de Sergio Llull enfrentándose al Fenerbahce. Un día después debutarán los otros tres conjuntos. El Baskonia lo hará en la cancha del Zalgiris, el Barça en la del Anadolu Efes y el Valencia, actual campeón de la Eurocup, se medirá en su casa al campeón de la Euroliga, el potente CSKA de Moscú.

Los play off de la competición se disputarán del 21 al 24 de mayo de 2020 en la ciudad alemana de Colonia, mientras que la Final Four se solapará en fechas con el inicio del play off de la Liga Endesa, aunque la ACB ya ha contemplado cambios de fechas en el caso de que haya equipos españoles implicados en la final europea.

En cuanto a los esperados clásicos entre el Real Madrid y Barça, el primer encuentro será el 14 de noviembre en el WiZink Center, mientras que el partido en Barcelona será el 2 de abril.