Matalí no tendrá ficha y el base Raül Timoner apunta al Hestia

Las puertas del Pavelló Menorca se mantienen más abiertas que nunca en cuanto al capítulo de entradas para la próxima plantilla del Hestia Menorca 2019-20 en el año 2 en LEB Plata, equipo que pretende dar un nuevo paso al frente en la competición de bronce. Y tres son ahora los nombres propios que suenan con más fuerza en la órbita menorquina: el veterano interior Andreu Matalí, buque insignia de la plantilla de Oriol Pagès, el escolta mallorquín del B the Travel Brand Mallorca (antiguo Iberojet Palma) de LEB Oro, Biel Serra y, como pudo saber este martes «Es Diari», el base alaiorenc de la University of Rio Grande (Ohio), Raül Timoner. En cuanto a Matalí, este martes Miki Ortiz, director deportivo del Bàsquet Menorca, confirmaba a este diario lo que prácticamente era un secreto a voces. Finalmente el catalán no tendrá ficha, a pesar de los intentos del club por convencerle para jugar un año más, a sus 38 años.

«Estamos valorando el cómo pueda ayudarnos Andreu en el equipo, ya que de entrada no tendrá ficha de jugador, no jugará. Debemos ver cómo puede ayudarnos en el día a día en la pista, compaginado con sus compromisos laborales. Queremos que siga ayudando al equipo, sea en los entrenamientos o durante los partidos con el cuerpo técnico», manifestaba Ortiz.