Pau Gasol se entrena en el Pavelló Menorca

Un jugador de la NBA no puede descansar ni en vacaciones. Es lo que le pasa a Pau Gasol, que pese a estar de vacaciones en la Isla, ha acudido a entrenar en el Pavelló Menorca.

El pivot catalán ha agradecido al Bàsquet Menorca el trato recibido, y ha colgado una imagen suya en el Pavelló Menorca, para difundirla a sus más de siete millones de seguidores.

Instalaciones 🔝 y trato genial que he recibido estos días entrenando en las instalaciones del @BasquetMenorca para seguir con mi puesta a punto! 🏀💪🏼



🔝 facilities and great treatment received these days at @BasquetMenorca gym to continue with my training! 🏀💪🏼 pic.twitter.com/YVobdo9sOM