Hestia Menorca: la última prueba

El Hestia Menorca entra en escena hoy al anochecer ante su afición por vez primera de cara al curso 2019/20, con la disputa del Trofeu Illa de Menorca ante el Real Murcia Baloncesto (Pavelló Menorca, 20 horas). Después de algo más de un mes de pretemporada, un par de breves ‘stage’ fuera de Maó –en Euskadi y Mallorca– y cuatro partidos amistosos, el nuevo proyecto insular calibra su potencial en casa ante uno de los presumidos como adversarios más potentes de la LEB Plata, justo a una semana de arrancar la temporada oficial en pista del Bàsquet Girona –será asimismo, el último ensayo antes de tal cita.

Dos a dos. Es el balance que presenta el Hestia Menorca en cuanto a victorias/derrotas tras sus cuatro ensayos de preparación y para enfilar la recta final de una pretemporada que alcanza uno de sus momentos cumbre, en tanto que será la de hoy la primera oportunidad en que el colectivo que prepara Oriol Pagès exhibirá sus nuevos argumentos en su hogar y ante su cada vez más numerosa masa social.

Un registro equilibrado, pero cuya importancia no deja de ser relativa, ya sea por la intrascendencia de los encuentros desde un punto de vista aritmético, por la esencia de los mismos, cuyo fin no ha sido sino llevar a cabo probaturas y ensayos de cara a lo que devendrá a partir del 21-S, o igualmente por el hecho de no haber podido contar con todos los elementos de la plantilla en ninguno de esos cuatro compromisos (Okeke sí actuó en los dos últimos, contra Calvià y Palma; Covington, en cambio, aterrizó en Menorca justo después del cuarto duelo).