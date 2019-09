España se proclama campeona del mundo

España se ha hecho con la medalla de oro tras tumbar a la selección argentina (75-95) en la final del Mundial de China. El combinado de Sergio Scariolo, con el mallorquín Rudy Fernández como capitán y encargado de levantar la copa, no ha dado opción a la albiceleste, a la que ha maniatado con una gran defensa. La selección ha dado buena cuenta de todo su repertorio en ataque y su gen competitivo para conquistar su segundo título mundialista tras el ganado en Japón en 2006.

