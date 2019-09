Biel Serra: «El mejor Hestia está por llegar»

El escolta mallorquín Biel Serra fue uno de los debutantes en Fontajau con la camiseta del Hestia Menorca este pasado fin de semana. Cedido por una temporada por el B the travel brand Mallorca Palma de LEB Oro que dirige el ex CB Jovent d’Alaior, Félix Alonso, uno de los fichajes de este año en la Isla, salió desde el banquillo contra el Girona y fue uno de los hombres clave para mantener el tipo y no irse del encuentro, a pesar de no poder evitar la derrota final.

Serra, que firmó 8 puntos en su estreno con la zamarra menorquina, reconocía este miércoles a «Es Diari» que frente al Bàsquet Girona, la mala entrada de partido condicionó en exceso los intereses del Hestia, en su primer tropiezo del curso 2019-20. «Está claro que no iniciamos el encuentro del todo bien y como nos habría gustado y lo acabamos pagando», señalaba, extrayendo Serra, como una de las pocas lecturas positivas del partido, que el equipo «no se rindió y nunca se fue del encuentro, estando siempre ahí. Pero está claro que debemos ir mejorando».