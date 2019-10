A la tercera y con holgura

El Hestia Menorca sumó su primer triunfo a domicilio después de derrotar de forma clara y contundente a un Ilerdauto Nissan Pardinyes Lleida que no termina de salir del pozo y firma su quinta derrota en sendas jornadas de Liga (63-87). Los pupilos de Oriol Pagès tuvieron un comienzo fantástico y de la mano de un Xavi Hernández infalible en ataque y especialmente desde el triple prácticamente cerraron el resultaron en esos diez minutos. Después la superioridad se mantuvo y los catalanes no tendrían la más mínima opción.

Dos triples menorquines en menos de un minuto más otra canasta más de Hernández supusieron un comienzo inmejorable, 0-8 en minuto y medio, para un Menorca que no se quedó ahí e inteligente siguió buscando a un Xavi Hernández pletórico desde todas las posiciones y especialmente desde la línea de tres en el inicio del juego, 5-19 a falta de seis y trece puntos ya para el menoquín. Los catalanes pararon el juego entonces y recuperaron terreno, 10-19 un minuto más tarde, pero el Hestia Menorca seguía teniendo la muñeca caliente y Corbacho se descolgaba con dos triples consecuitvos que suponían una máxima sonrojante, 12-27 a falta de tres. En el tramo final el local Duch recortó anotando un segundo triple en su lista y al poco un dos más uno, unos puntos que dieron aire en ataque al resto de compañeros pues Raúl Fernández también vería aro de tres. Al final 21-32.

Todo el mucho acierto que hubo en el primero desapareció en un comienzo de segundo cuarto marcado por lo defensivo y los muchos errores de ambos a la hora de definir. Con todo y pese a tardar casi cuatro minutos en conseguirlo, el Hestia volvió a sumar un buen parcial de 0-6 que colocaba de nuevo lejos de su rival, 21-38. En la segunda parte del cuarto el panorama no varió y de nuevo los de Pagès fueron superiores pese a no resultar tan espectaculares como en el primer acto. Ahora tocasba jugar inteligente y más largo para arañarle minutos al reloj y los nervios a un conjunto catalán incapaz de darle la vuelta a su mala situación, 29-46 a falta de un minuto en el que el Hestia todavía sacaría mayor ventala. Así a la llegada del tiempo de descanso el choque staba prácticamente finiquitado, pues visto lo visto nadie veía al Pardinyes Lleida capaz de remontar, 32-51. Aunque en el reinicio los catalanes saltaron muy fuertes y sumaron un parcial 6-0 muy rápido, pocos creyeron que esa estadística tendría continuación y así fue. El Hestia reordenó sus ideas y sin ni siquiera llegar a pisar el acelerador volvió a igualar las fuerzas y las canastas, 44-64 en el ecuador del periodo. Los locales eran inferiores y todo el mundo era consciente, porque al igual que en la primera parte los isleños dominaban con puño de hierro el rebote defensivo y sacaban partido en el ofensivo, y aunque en cuestión de triples no se vio el recital anterior los de Pagès seguían teniendo mejores porcentajes y sacando mayor provecho. Al final del cuarto 52-72. El último cuarto sobró por completo y ambos se lo tomaron sin apenas intensidad, como un mero entrenamiento, pero aún así los menorquines también fueron mejores. A la conclusión, 63-87.