El Hestia Menorca quita hierro a la derrota y se centra en el Prat

Toca levantarse. El Hestia Menorca inició ayer una nueva semana de entrenamientos en Bintaufa de manera diferente a la de las últimas seis semanas, después que el Real Murcia de Rafa Monclova atracara el Pavelló Menorca y rompiese de cuajo la inmaculada racha de seis triunfos del conjunto de Oriol Pagès. Una derrota dolorosa, ya que, además de suponer cortar la gran dinámica que llevaban– situándose segundos–, conlleva el primer tropiezo ante su incondicional afición y además, prácticamente la despedida al sueño de disputar la Copa LEB Plata, entre los primeros clasificados. Y es que a día de hoy tan solo una carambola en esta última jornada de la primera vuelta de Liga Regular otorgaría el billete copero; una clasificación prácticamente utópica.

La escuadra menorquina, a falta de esta jornada final del primer tramo de campeonato, es tercera, con un triple empate a siete victorias con el mismo Real Murcia y precisamente el CB Prat, ex LEB Oro y próxima visita del Hestia, este sábado. Además, líder y que cuenta con todos los números para ser en finalista de la Copa está el Bàsquet Girona, con un triunfo más y que visita Albacete. Los menorquines deberán jugarse sus mínimas opciones coperas– sin depender de sí mismo y pendiente de un casi imposible múltiple empate– en el Pavelló Joan Busquets de un lanzado Prat y, a parte, el Murcia recibe al colista Benicarló, por lo que la derrota murciana se antoja improbable, de ahí las remotas opciones coperas del Hestia. De este modo, el Prat mantiene intactas sus opciones de poder estar en una Copa con la que sigue soñando el Murcia tras ganar en Maó en un partido en el que el Hestia remó contra corriente los 40 minutos, sin poder culminar una remontada frustrada por el acierto y capacidad reboteadora de los pívots murcianos (74-76).

Para el base Xavi Hernández, en todo caso, estar en la Copa sería un «premio en un grupo tan exigente pero jamás hemos hablado de la misma, ni en pretemporada. Ni hemos hecho números ni los haremos ahora para ver las opciones de acceder; solo queremos pensar semana a semana, en mejorar y seguir arriba», decía para «Es Diari», quitando hierro a la Copa. «No tiene relevancia, es un partido de regalo, punto. Queremos ganar los máximos encuentros, empezando por Prat e independientemente de los demás».

El director de juego de Maó, autor de 15 puntos ante el Murcia, tiene muy claro que la primera piedra en casa en el camino «no nos afectará, estoy seguro. Hay que ser realistas, el equipo está jugando bien y llevábamos seis de seguidas. Ni es ningún drama ni se trata de tener que ganar cada semana en Bintaufa», exclamaba Xavi, abundando en que «hay equipos muy duros como Murcia, Prat o Girona. Sabemos que debemos mejorar en el rebote, de los aspectos que se nos dan peor por ahora este año», analizaba, con la derrota del sábado aún muy fresca. «A nosotros nos ‘meten’ pocos puntos y sí, el sábado en el primer cuarto, cometimos errores atrás y no hicimos lo planteado», decía, centrado en el Prat.

Finalmente, para Xavi Hernández, el suyo ante el Murcia no fue de los mejores partidos personales de este curso. «Y da igual, jugar bien o mal es muy relativo; no es tan solo puntuar y tanto Pitu como yo aportamos cosas diferentes y a un buen nivel. Feliz de como está él y lo que aporto yo en mi caso», insistiendo el mahonés en que en este nuevo Hestia Menorca, «somos los doce que prácticamente podemos tener minutos de juego y es más difícil encontrarte. Pero lo prefiero, cada partido es una historia y por ello somos un equipo compensado y aspirante a todo. No pienso en mí».

Cuenta atrás para Deion Bute

El ala-pívot con pasaporte neerlandés, Deion Bute, encara su tercera semana en el dique seco sabedor que a finales de semana se le podría retirar ya el vendaje de su mano derecha fracturada y, con una férula, la semana siguiente empezar a probar en la pista para intentar empezar la segunda vuelta, en función de su evolución.

Los jugadores del Hestia– entre ellos, Bute–, agradeciendo a su incondicional afición el gran apoyo durante los 40 minutos. Foto: JOSEP BAGUR

