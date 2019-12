Denuncian «gestos racistas» contra un jugador del Hestia en Benicarló

El base del Hestia Menorca, Xavi Hernández ha denunciado que en el último partido disputado en Benicarló parte de la afición del equipo local realizó «imitaciones, gestos y sonidos racistas hacia un compañero nuestro de color», concretamente hacia el pívot Duby Okeke, algo que Hernández califica de «intolerable y primitivo».

También el propio Okeke ha lanzado un mensaje con otro tuit: «¡Ignora el ODIO! Nunca les des tu energía».

Ignore the HATE! Don’t ever give them your energy

En el hilo en Twitter, el jugador del Hestia Xavi Hernández afirma que estos «gestos y humillaciones retrógradas como las que presenciamos ayer solo destruyen el deporte», tras puntualizar que esta actitud no fue secundada por la mayoría de la afición local.

No nos vamos a engañar, el equipo está dolido por esta racha negativa. Somos concientes de nuestros errores y es nuestro trabajo corregirlos. Pero un mayor entendido en esto dijo un dia: Never too high, never too low. Así que yo seguiré creyendo en este grupo hasta el final.💪🏼💙