Pitu entona el adiós a la crisis del Hestia

El Hestia Menorca ha recuperado su velocidad de crucero y además de sumar cuatro victorias consecutivas y de mantenerse invicto en lo que llevamos de 2020, este sábado puso pie y medio ya en la siguiente fase A-1, junto a los seis mejores de su grupo en la LEB Plata. A pesar de no haber contado de momento en este año con la presencia del referente en la pintura, Urko Otegui, la recuperación mental y sobre todo táctica del Hestia es un hecho, traducido a modo de triunfos.

La recuperación de la dureza defensiva en todas sus líneas y del ‘timing’ e inteligencia en el ataque han vuelto a poner al equipo de Pagès en boca de todos y a falta de cuatro partidos para cerrar la fase regular, los insulares están a tres victorias del Gran Canaria, que marca el corte de la A-1

Pitu Jiménez

El base madrileño del equipo, Pitu Jiménez, no duda que tras estas cuatro victorias consecutivas e invictos este 2020 de momento, «creo que ya podemos darlo por zanjado; no sé si llamarlo crisis o no, pero no nos acompañaron los resultados. También hay que recordar que parte de las derrotas seguidas que encadenamos– tres de ellas– fueron contra los tres primeros clasificados», recordaba el director de juego.