Hestia Menorca, preparado para la remontada

Guste o no, saben en el Hestia Menorca que su punto de partida en esta A-1 de la LEB Plata 2019-20 no es el idóneo, con solo tres victorias (Barça 2 y Prat) acumuladas de la primera vuelta, por siete tropiezos. Sin embargo, y consientes que están a un solo triunfo de los Play off por el ascenso a la LEB Oro– segundo gran reto de este curso en Bintaufa–, desde este pasado lunes, el equipo ha vuelto a los entrenamientos, después de unos días de descanso para cargar pilas, aprovechando el parón competitivo, entre fase y fase. Oriol Pagès y sus chicos, en principio todos al cien por cien a nivel físico como aseguraban ayer desde el club, andan preparando toda la semana su debut en la complicada pista del vigente campeón de la Copa LEB, el vasco Juaristi ISB, el sábado por la noche.

Como equipo tercer clasificado de la Conferencia Este, el Hestia disputa su primera A-1 de su corta historia y la estrena ante un rival con el que se encuentran empatados en la nueva clasificación. Los insulares quieren seguir con su buena racha y dinámica positiva para empezar doblegando a un rival complicado y que lleva realizando una temporada incluso por encima de sus aspiraciones iniciales y en una Liga LEB Plata de la que se proclamaron campeones en la temporada 2016/17. El equipo vasco ha logrado poder mantener intacta la filosofía de lucha y sacrificio que les había llevado a alcanzar grandes cotas como club en el pasado, a base de disciplina y rigor defensivo como claves para buscar el éxito en esta A-1.