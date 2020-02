El Hestia Menorca cae en un final a cara o cruz (78-74)

El Hestia Menorca empezó con derrota su andadura en la serie A-1 de LEB Plata, lo que le aumenta su déficit de victorias para esta segunda fase de la temporada.



El equipo menorquín, pese a su buen arranque, cayó en un apretado final con el Juaristi ISB, el teórico rival más duro de cuantos integraron la conferencia Oeste en la primera fase de curso (78-74).

El equipo menorquín arrancó con un favorable 0-8, que aumentó a 5-14 después de dos triples consecutivos de Corbacho. Méndez y Pitu Jiménez vieron aro, tambiñen de tres y contuvieron la renta para cerrar el primer cuarto (13-20). La entrada en escena de Van Lacke, con la muñeca suelta, situó el equilibrio el inicio del segundo parcial, 22-22. En momento tan complicado el Hestia Menorca volvió a recurrir al triple (Serra, y en la parte final de nuevo Corbacho), pero lo cierto es que más allá de alguna aislada conexión entre Okeke y Covington el grupo continuó sin funcionar como tal y finalmente por primera vez en el partido el Juaristi se puso arriba, 38-35.

A la vuelta de los vestuarios Corbacho anotaba otro triple para mantener a los suyos en la pelea, 44-43 en menos de un minuto, pero el Menorca se mostraba impreciso y ni antes el Pitu ni ahora Timoner eran capaces de poner orden, por lo que se vio una nueva máxima local con el 49-43 en el tres tras un coast to coast de Beraza que luego llegaría a ser de +8 pues los visitantes se tiraron cuatro min-utos de juego sin encestar. Sin estar inspirado Urko Otegui no rehuyó a sus galones y con dos canastas seguidas de pivot veterano evitaba que la cosa fuera a mayores, pero sólo por el momento porque después los vascos incluso consiguieron correr y Pagès tuvo que parar el juego, máxima con el 56-47 a falta de tres. De ahí al final las malas sensaciones no desaparecieron pero Otegui siguió aportando, al Juaristi le perjudicó estar tanto tiempo en bonus y además el equipo cerró bastante mejor el rebote, 58-55.

El cuarto definitivo se inició con otro grave despiste defensivo menorquín que el posterior y afortunado triple de Covington no maquillaba, porque en la respuesta local se vio un nuevo error atrás que además los colegiados castigaban con una dudosa antideportiva a Bute y una técnica a Pagès por protestar. Sin embargo el Juaristi sólo anotó uno de los cinco tiros libres, Beraza falló los tres que lanzó, y aunque el choque se enrarecía el electrónico siguió ajustado y trabado incluso después de una técnica a Covington, 64-63 en el cuatro tras triplazo de Corbacho desde muy lejos con una mano en la cara.

La falta de regularidad volvió a dejar al Menorca sin puntos durante casi tres minutos, pero pese a un triple de Reaves el Juaristi tampoco lo hacía bien y Corbacho también era letal en los libres, 69-69 a falta de dos. Con todo por decidirse una defensa perfecta de Menorca sin tiro hacía creer en todo, más aún cuando Otegui remontó desde los libres, 69-71. Pero entonces el Menorca mostró la otra cara y no sólo falló arriba sino que además concedió mucho atrás, incluso varios rebotes ofensivos consecutivos. Para colmo de males los colegiados pitaron otra rigurosa antideportiva a Méndez y el partido quedaba listo para sentencia, 76-71 a falta de 14´´. Eso sí Corbacho daba un gran susto a la grada anotando los tres tiros libres de una ingenua falta local, 76-74 a falta de 10´´, y obligaba al Juaristi a no fallar los suyos para anotarse el triunfo, 78-74.