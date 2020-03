El Hestia Menorca descarta un ERTE

En el seno del Hestia Menorca crece la convicción de que la temporada 2019-20 en LEB Plata, paralizada desde el pasado 14 de marzo por imposición gubernamental a causa de la propagación del covid-19, «no se reanudará», razona Miki Ortiz, director deportivo y principal impulsor del proyecto alojado en Bintaufa, donde además de aguardar a que los responsables de la competición se definan en lo que concierne a su futuro inmediato, ocupa y preocupa el aspecto económico, a conciencia de que la crisis que se avecina condicionará inexorablemente el planteamiento de la siguiente campaña –del club y de todo el deporte español y europeo.

«Todo indica que no jugaremos más», refiere en alusión al curso de momento detenido Miki Ortiz, inalterable en el discurso que ha mantenido en los últimos días, esencialmente sustentado en la petición mayoritaria –19 de 24, incluido el menorquín– de los clubs de la liga de dar por finalizado el ejercicio 2020. «No creo que se reanude la liga, aunque la FEB por el momento no quiere manifestarse y no podemos decidir», revisa Ortiz, también en respuesta a la cuestión de si en el Hestia Menorca, como ha acontecido en otros clubs del país, se contempla la posibilidad de aplicar un ERTE a plantilla y trabajadores.